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Bedenleriyle okul bahçesine Atatürk'ün imzasını attılar

Uşak Şefkat Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü anma programı kapsamında farklı bir etkinlikle Atatürk sevgilerini gösterdiler.

Uşak Şefkat Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında farklı bir etkinlikle Atatürk sevgilerini gösterdiler.


Atatürk'ü anma haftası dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün imza koreografisini oluşturan Uşak Şefkat Ortaokulu öğrencileri büyük beğeni topladılar. Okul bahçesinde 250 öğrencinin katılımı ile oluşturulan imza havadan çekimle de görüntülendi. 2 gün süren çalışmaların sonucunda Atalarına saygını sunan öğrenciler bu sabah aynı gösteriyi saatler 09:05'i gösterdiğinde yeniden sergilediler.


Okul yönetimi ve öğrencilerin bu anlamlı davranışları sosyal medya üzerinde de büyük ilgi ile karşılandı.

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