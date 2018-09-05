Bir kitap getirene ücretsiz diyetisyen hizmeti

Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından açılışı yapılan, spor hocaları ve diyetisyenlerin bulunduğu sporun yeni merkezi, kentteki bireylerin doğru ve kontrollü biçimde spor faaliyetlerinde bulunmasını sağlayacak.

Sportif alanlarda vatandaşlara her türlü imkanı sunan ve pek çok ilke imza atan Uşak Belediyesi ayrıca belirlediği diyetisyen hizmet bedeliyle de Türkiye’de örnek oldu. Seans bedeli olarak para yerine "kitap" isteyen Uşak Belediyesi oluşturulan yeni merkezde diyetisyenin yanı sıra yaşam koçluğu, gençlik merkezi ve proje bölümü olarak 4 farklı kategoride hizmet verecek.

Atapark’ta spor alanlarının ve koşu yolunun ortasında yer alan Uşak Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi 9 spor hocası, 3 diyetisyen, 2 danışman, 1 proje ve gençlik koordinatörü olmak üzere 15 personelle vatandaşın yanında olacak. Hizmetten herkesin faydalanabilmesi adına 06.00 itibariyle başlayacak olan mesai, 23.00’a kadar sürecek. Öte yandan şehrin çeşitli noktalarında yapılacak çalışmalarla sağlıklı yaşam ve gençlik merkezi yaygınlaştırılacak.

Kentte bir ilki daha yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, alanında uzman diyetisyen, spor eğitmeni ve yaşam koçlarıyla vatandaşa özel bir hizmetin sunulacağını kaydetti. Başkan Cahan, "Uşak Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezimizi açtık. Burası yalnızca bir spor merkezi değil. Aynı zamanda insanlarımıza kültür ve yaşam koçluğu sağlayacak bir merkez. İstiyoruz ki insanlarımız gelsin ve ilk olarak mevcut yağ ve kas durumlarını ölçelim. Sonrasındaysa spora alıştıralım ve diyetisyenlerimiz eşliğinde sağlıklı nesiller, sağlıklı insanlar oluşturalım. Uşaklı hemşehrilerimizi sağlıklı yaşama, doğru spora davet ediyoruz." dedi.

Diyetisyenlerin ücretsiz olarak hizmet verdiğini, yalnızca bedel olarak kitap alındığını kaydeden Başkan Cahan, "Bir kitap karşılığında bir seans olarak diyetisyenlerimiz hizmet verecek. Böylelikle isteğimiz, spor hocalarımız ve diyetisyenlerimiz eşliğinde sağlıklı yaşama adım atmak ve kitap okuma alışkanlığı oluşturmak." açıklamalarında bulundu. Cahan, atılımları nedeniyle diyetisyen Yunus Emre Uzun’a teşekkürlerini iletti.

Uzun süredir İstanbul genelinde hizmet veren ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın davetiyle kente gelen diyetisyen Yunus Emre Uzun, sağlık ocağı kadar spor merkezleri olması gerektiğini dile getirerek proje ile Uşak Belediyesi’nin bir ilke daha imza attığını vurguladı.

Diyetisyen Uzun, "Böyle güzel bir projeye davet edildiğim için çok mutluyum. Beklediğimden daha etkin bir proje. İnsanları yalnızca zayıflamaya değil aynı zamanda kitap okumaya da teşvik ediyor. Diyetisyen ve spor hocalarıyla birlikte kişiyi kavrayan ve zayıflaması, sağlıklı yaşama ulaşmasını amaçlayan bir proje. Benim en büyük temennim bunu diğer şehirlerin ve belediyelerin örnek alması ve bu çalışmanın çoğalması. Çünkü nasıl ki sağlık ocağı her yerdeyse bu tarz merkezlerin de her yerde olması gerekiyor. Çoğu kişi yüksek maliyet ve çeşitli nedenlerle spor hocasına ve diyetisyene ulaşamıyor. Bu proje vatandaşın en kolay şekilde ulaşması adına oldukça değerli. Ben Belediye Başkanıza çok teşekkür ediyorum. Uşak pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da bir ilki ortaya koymuştur." diye konuştu.