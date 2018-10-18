Bisikletler öğrencilerin kullanımına sunuldu

Törene katılan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bisikletleri tüm Uşak Üniversitesi öğrencilerinin kullanacağını belirtti. Günümüzde hareketsizliğin toplumda ciddi bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Savaş sağlıklı bir toplum ve sağlıklı yarınlar için hareket etmenin, spor yapmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Bisiklet kullanma alışkanlığının çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Savaş, “Sağlık Bakanlığımızca yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında üniversitemize verilen bisikletleri öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Bisikletleri kullanmak isteyen öğrencilerimiz Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğumuza başvurabilirler. Buradan topluluğumuzun danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Tatar'a, topluluk başkanı öğrencimiz Durmuş Ali Şirin'e, tüm topluluk üyelerine ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza yaptıkları ve yapacakları etkinlikler için teşekkür ediyorum.”dedi.

Prof. Dr. Savaş, Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Tatar'a, Topluluk Başkanı Durmuş Ali Şirin'e, topluluk üyesi Emine Ihlamur'a teşekkür belgesi verdi.

Tören sonrası Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve öğrenciler Bir Eylül Kampüsü'ndeki bisiklet yolunda bisiklet kullandı.