Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 11:57

’Büyük Uşak Kanyonları’ belgeselinin galası yapıldı

’Büyük Uşak Kanyonları’ belgeselinin galası yapıldı

07 Ocak 2017 11:57

Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi, Ulubey Kaymakamlığı ve Uşak İl Kültür Müdürlüğü’nün ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hazırlanan Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli gala gösterimi UTSO Konferans salonunda yapıldı.
Gösterime Vali Ahmet Okur, protokol, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Büyük Uşak Kanyonları projesinin yapım ve koordinatörlüğünü yürüten Doç Dr. Vedat Çakır, Büyük Uşak Belgesel Projesi’nin çekimlerinin yaklaşık 6 ay kadar sürdüğünü ifade ederek "Bu süre içinde 2662 plan kayıt alınırken, tüm bu ham kayıtlar yaklaşık 1 Terabyte 900 gigabytelık bir alan kapladı. Çalışma boyunca hem bölgenin tanıtımı için yapılan tespit çalışmaları hem de kamera arkası çalışmaları belgelemek üzere toplam 6 bin kare fotoğraf çekilerek arşivlendi" dedi.
Gala gösteriminde konuşan Vali Ahmet Okur, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli’nin tanıtımı eksik olan Uşak’ın değerlerini ortaya çıkarmak adına bir başlangıcı olacağını kaydetti.
Uşak’ta doğa, tarih ve kültür turizminin belgesel ile canlanacağını ifade eden Okur, "Uşak ile ilgili yapılacak her türlü adımı destekliyoruz. Uşak ilimizin altı da üstü de Anadolu’nun önemli zenginliklerini ihtiva ediyor. Bu anlamda Uşak’ın bugüne kadar tanıtılmamış değerlerin açığa çıkarılması anlamında çalışmalar yapıyoruz.. Büyük Uşak Kanyonlarında çok sayıda farklı tarihi değerler yer alıyor, bunun yanında kanyonun doğal güzelliği de var. Uşak’ın eksiği bu değerlerin tanıtılması. İli tanıtmak için de bu değerleri ortaya çıkarmak zorundasınız. Bu belgesel aslında bunun bir başlangıcı olacak. Uşak, yerli ve yabancı turistleri doğal ve tarihi değerleriyle kazanacak. Bunu sağlamada tanıtım çok önemli. Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli ile başladığımız Uşak’ın tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartarak, hem ülke hem de il turizmine kazandırılmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda Blaundus Antik kentinde başlayacak kazı çalışmaları ile turizm hareketliliği sağlayacak yeni alanlar kazandıracağız. İlimizin tanıtımı açıcından önemli bir değere sahip olacak bu belgeselin yapımında emeği geçen herkese, yöre halına teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Ahmet Okur’un konuşmasının ardından 41 dakikalık Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Vali Ahmet Okur projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim etti. Vali Okur, son olarak belgeselin çekimleri sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Soğuk
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç