Büyük üstadın eserleri tarihi handa can buldu

25 Eylül 2012'de gözlerini hayata kapatan Türk Halk Müziğinin usta ismi Neşet Ertaş, Uşak'ta özel bir programla anıldı. Kentte bulunan tarihi handa Neşet Ertaş'ın türküleri yankılandı.

Orta Anadolu Abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın vefatının 6. yıl dönümü nedeniyle tarihi Uşak Bedesten Hanı özel bir etkinliğe sahne oldu. Uşak Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen müzik dinletisinde, Neşet Ertaş'a ait eserler vatandaşla buluşturuldu.

Zeybek gösterisiyle başlayan ve Neşet Ertaş türküleriyle devam eden etkinlik büyük ilgi gördü. Şarkılara ait yaşanmış hikayelerin paylaşıldığı ve enstrümanlarda nota olarak duyguların yeniden can bulduğu program Uşaklıların beğenisini kazandı.

Düzenlenen programa Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı. Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak aşıklar diyarı, efeler diyarı, Yörük memleketi. Aynı bizim gibi bir kültüre sahip olan ve Bozkırın Tezenesi olarak anılan rahmetli Neşet Ertaş'ı ölümünün 6. yılında tarihi hanımızda anıyoruz. Kültür Merkezimizde hizmet veren Uşak Belediyesi Sanat Akademisinin saz üstatları rahmetli Neşet Ertaş'ın eserlerine ses oldu. Aşıklar diyarı Uşak için Neşet Ertaş'ın anlamı ve değeri çok başka.” dedi.

Cahan, Neşet Ertaş'ın bıraktığı eserleri yaşatacaklarını ve bu kültüre sahip çıkacaklarını kaydetti.