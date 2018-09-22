Çağrıya ilk yanıt miniklerden geldi

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı ağaç dikim etkinliğinde farklı türdeki onlarca yetişkin ağaç toprağa dikildi.

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kentpark'ta sizin de dikili bir ağacınız olsun” kampanyası ilk misafirlerini ağırladı. Dün düzenlenen ilk ağaç dikim etkinliğinde vatandaşları ağaçları toprakla buluşturmak üzere alana davet eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın çağrısına ilk yanıt öğrencilerden geldi. Bugün kentin yeni oksijen kaynağına giden ve geleceklerine güzel bir anı bırakan Alper Günbayram Ortaokulu ile Patika Anaokulu öğrencileri, alanda hazır bulunan ve dikiminden hiçbir ücret alınmayan ağaçları dikerek, ilk can suyunu verdi. Alanın adeta Uşak'ın bahçesi olacağını ifade eden ve 110 bin metrekarede tarih ve doğanın birleştirileceğini kaydeden Başkan Cahan'ın daveti üzerine gelen miniklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Doğa ile bütünleşen etkinliklerin çocukları çok mutlu ettiğini paylaşan Patika Anaokulu ebruli sınıfının öğretmeni Gizem Anizoğlu, bu projelerin aynı zamanda miniklerde sosyal duyarlılık da oluşturulduğunu söyledi. Anizoğlu, “Ben okulum ve şahsım adına Uşak Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'a çok teşekkür ediyorum. Çocukların çok eğlendiği, çok keyif aldığı bir program oldu. ” dedi.

Alanda ağaç dikimi gerekleştiren 6. sınıf öğrencisi Fikret Gürbüz mutluluğunu dile getirerek, “Bugün buraya Kent Park projesine ağaç dikmeye geldik. İleride büyüyünce burada benim de ağacım olacağı için çok mutlu oldum.” ifadelerini paylaştı. Öğrencilerden Ramazan ise, “Benim de burada bir ağacım olacak ve büyüyünce onu hatırlayacağım.” dedi.

Her ağacın bir nefes demek olduğunu belirterek topluma mesaj veren minik Bilal, “İnşAllah ileride burayı görürüm ve burada oynayan çocuklar da bizim kadar mutlu olurlar. Teşekkür ederim.” diye konuşurken, öğrencilerden Arda da ağaç dikmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti. Minik Arda, “Bugün Uşak için buraya ağaç diktik. Umarım gelecek nesiller de buraya fidan diker. Uşak'a yeni bir gezi alanı oluşturduk. Bizim için güzel bir duyguydu.” açıklamalarında bulundu.

Çocuklar Başkan Cahan'a hem Kent Park Projesi hem de ağaç dikim programı nedeniyle teşekkürlerini iletti.