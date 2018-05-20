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20 Mayıs 2018 23:10

CHP Uşak’ın milletvekili adayları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı’nda bu sabah toplanan MYK ve PM toplantısının tamamlanmasının ardından Milletvekili adaylık listeleri belli olmaya başladı.

CHP Uşak’ın milletvekili adayları belli oldu

20 Mayıs 2018 23:10

Uşak’ta sürpriz bir liste çıktığı öğrenilirken seçimin rengi değişeceğinin sinyali verildi.


Resmi olmayan sonuçlara ve CHP Uşak İl Başkanlığından edinilen bilgilere göre, mevcut CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım listede 3. sıradan aday gösterilirken, son 7 Haziran seçimlerinde 2. sıra adayı olan, 1 Kasım Genel Seçimlerde FETÖ’den tutuklanarak cezaevine giren ve şuan tutuksuz yargılanan eski Belediye Başkanı Ali Erdoğan’ın 2. sıradan aday gösterilmesine tepki göstererek 3. sıra adaylığından çekilen Banazlı İşadamı İsmet Akın CHP’nin Uşak 1. sıra adayı gösterildi. 2. sıra adayı ise eski CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba oldu.


Parti yetkilileri resmi aday listesinin ise yarın kamuoyuna duyurulacağını belirtti.




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