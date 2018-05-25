CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Uşak’ta halka seslendi

Kimseyi ayırmayacağım ve bölmeyeceğim” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’dan uçakla Uşak’a geldi. Burada kendisini, CHP’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlerdeki milletvekili adayları Özkan Yalım, İsmet Akın, Ali Karaoba, CHP Uşak İl Başkanı Naci Sancar ve partililer karşıladı. Seçim otobüsüne binen İnce, partililerin ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla kent merkezine doğru yola çıktı.

Cuma namazını kılacağı camiye gitmek için caddede yürüyen ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Muharrem İnce, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. İnce daha sonra cuma namazını kılmak için Çakaloz Camii’ne geçti. İnce’ye vatandaşlar burada da yoğun ilgi gösterdi. Muharrem İnce’nin, cuma namazının ardından vatandaşlara seslenmek üzere mitingin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na geçti. İnce, kürsüye, mazot bidonları, çocuk bezleri, süt gibi çeşitli materyallerle çıkarak, “Çocuk bezinden yüzde 18 KDV alan devletten adam olmaz. Ben 81 milyon insanın Cumhurbaşkanı olacağım. Kimseyi ayırmayacağım ve bölmeyeceğim” dedi.

İnce konuşmasının sonunda, “Uşak bu işe tamam demiş. İş bitmiş” diyerek miting manzarasının çok hoşuna gittiğini belirterek özçekim yaptı, karanfiller atıp güvercinler uçurarak programına son verdi.