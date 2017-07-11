15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler kabirleri başında anıldı. 15 Temmuz’da Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otelde şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Yakın Koruma Polisi Mehmet Çetin’in Yoncalı köyündeki kabri başında düzenlenen törende tüm şehitler için İl Müftüsü Eyüp Baldemir tarafından dua yapıldı. Protokol, daha sonra şehitlerin aileleriyle birlikte Uşak Şehitliği’nde kabirleri ziyaret etti. Burada 15 Temmuz şehidi Mehmet Çetin’in oğlu Yusuf Emir ile birlikte açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 15 Temmuz’un Türk tarihinde bir dönemi kapattığını, darbelerin susturduğu ezanlardan darbeleri durduran ezanlar dönemine adım atıldığını ifade etti. Başkan Cahan, “İlk olarak Cumhurbaşkanımızın koruma polisi Mehmet Çetin’in kabristanını ziyaret ettik. Ona hayır dualarımızı ilettik, Yasin-i Şerifler okundu. Sonrasında da Uşakımızda yer alan, milletimiz için şehit olan kardeşlerimizi makamlarında ziyaret ettik. Rabbim onların makamlarını ali eylesin. İnşallah devletimiz daim olacak. Bu devlete düşman olanlara hadlerini bildireceğiz” dedi.

15 Temmuz’un halkın dirayetinin ortaya çıktığı gün olduğunu ifade eden Cahan, “Özellikle darbeci hainlere karşı bütün vücudunu siper eden, elinde silah olmadan tamamen o anki refleksle özgürlüğüne, vatana, millete sahip çıkma adına insanlarımız meydanlardaydı. Biz de meydanlardaydık ve o günden 249 tane şehidimiz, 2 binin üzerinde gazimiz var. Yani necip Türk milletinin çok şanlı bir direnişi var. O günleri anma merasimlerimize bugün itibariyle başladık” diye konuştu.

Başkan Nurullah Cahan, programların 15 Temmuz’da tutulacak nöbete kadar devam edeceğini söyledi. Darbeci zihniyete ve hainlere asla geçit verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Cahan, “Bu millet vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıktı ve inşallah bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Onların emaneti olan bu vatana can diyerek sarılmaya devam edeceğiz. Emanetleri bizim emanetlerimizdir. Şimdi de şehidimiz Mehmet Çetin’in oğlu Yusuf Emir ile birlikteyiz. Ve onlar, tüm gazilerimiz, şehit ailelerimiz bizlere, Uşak Belediyesi’ne emanettir" dedi.

Ziyaretlere Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Uşak İl Genel Meclisi Mehmet Nacar, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu ve protokol üyeleri katıldı. Daha sonra şehitler için Yücetepe Camii’nde mevlit okundu.