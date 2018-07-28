Diş Hekimliği Fakültesinde yarık damak dudak tedavilerine başlandı

Konuyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Titiz’in çalışmaları sonucu, Diş Hekimliği Fakültesinde YDD tedavilerinin başarılı bir şekilde yapılmaya başladığını belirtti. Yeni doğan tek taraflı Yarık Dudak Damak vakalarında cerrahi öncesi ortopedik tedavinin, Dr. Öğr. Üyesi Titiz’in bulduğu yöntem ile gerçekleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş; “Diş Hekimliği Fakültemiz alanlarında uzman öğretim üyelerimizle birlikte Uşak’a ve bölgemize hizmet veriyor. Dr. Öğr. Üyesi Serap Titiz hocamızda YDD tedavisinde bugüne kadar yaptığı çalışmalarla öne çıkan bir öğretim üyemiz. Kendisi tedavilerinde kullandığı ve tasarladığı aparatların patent başvurusunu yapmıştır. Böylesi başarılı çalışmaların Uşak Üniversitesi’nde yapılmasından dolayı mutluyuz. Tüm Diş Hekimliği Fakültemiz çalışanlarını tebrik ediyorum.” dedi.

Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Titiz yaptığı açıklamada, YDD tedavisinde plastik cerrahlar, konuşma terapistleri, kulak burun boğaz uzmanları ve diş hekimlerinin görev aldığını söyleyerek, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bu tedavide, en uzun sürecin ortodontistlerden geçmekte olduğunu belirtti. Ortodontistlerin bu tedavi sürecinde çok önemli bir role sahip olduklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Titiz, “Yetişkin, çocuk ya da bir bebeğin hayat standardını yükseltebilmenin verdiği mutluluğun hiçbir şey ile ölçülemez olduğuna inanıyorum. Yarık Damak Dudak (YDD) ailelerinin yaşadığı maddi sıkıntılar ile beraber, bebeklerdeki fiziksel görünümün kötü olması ailelerde büyük psikolojik şoka sebep oluyor. Bu hastaların neredeyse hepsi sosyoekonomik düzeyi düşük fakir aile çocukları ve devlet kurumları dışında herhangi bir özel kuruma gitme imkânları olmayan ailelerdir. Bölge illerindeki hastalar (Manisa, Uşak, Muğla vb.), İzmir’e gitmek durumunda kalıyorlar. Ancak artık İzmir’e gitmelerine gerek yok, çünkü tedaviyi Uşak’ta Diş Hekimliği Fakültemiz kliniğinde gerçekleştiriyoruz. YDD tedavisinde erken yaşta (bebek doğduktan hemen sonra) tedaviye başlanması gerekmektedir. Sonraki yaşlarda tedavi süreci daha uzun olmaktadır. Bu açıdan YDD ailelerinin doğumdan hemen sonra tedavi için başvurmaları önem arz etmektedir.” dedi.