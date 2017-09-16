Dolandırıcılar bu kez de belediyelerin isimlerini kullanmaya başladı

Gün geçtikçe farklı yöntemler kullanarak vatandaşların birikimlerini ellerinden almaya çalışan dolandırıcılar, savcı ve polis kılığından sonra bu kez Uşak Belediyesi personeli olduğunu öne sürerek para talebinde bulunuyor. İhtiyacı olan çocuklar için kıyafet ve kırtasiye alışverişi yapılacağını söyleyerek para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulunan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, böyle bir durumun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Belediyenin veya yöneticilerinin asla vatandaşları telefonla arayarak para istemeyeceğinin altını çizen Ünal, “Kurumumuzdan kimse şahısları ve şirketleri arayarak böyle bir talepte bulunmamaktadır. Ancak son günlerde ciddi anlamda bu konuda şikayetler alıyoruz. Dolandırıcıların oyununa karşı halkımızı uyarıyoruz. Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bu gibi durumlarda polise ve belediyemize bilgi verilmesi önemlidir. Ne yazık ki hassasiyetlerimizi kötü emellerine alet ediyorlar” dedi.

Belediyelerdeki işleyişin belli olduğunu, kanunların gerekli çerçeveleri çizdiğini kaydeden Ünal, “Kurumumuza ait yatırılacak fatura ve vergiler şahsen, internet bankacılığı ve ilgili bankalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu yöntemler dışında bir yöntem kullanılmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Belediye tarafından tahsilat yapılacak ve yardım alınacak konularda yasalar ile sınırların çizildiğini dile getiren Ünal, bu tip konularda arayan kişilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Bu tip durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşların “155 Polis İmdat” hattına ve 0276 221 4000 numaralı telefondan belediyeye anında ulaşmalarını isteyen Ünal, gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, halkı daha temkinli ve tedbirli olmaya çağırdı.