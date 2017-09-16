Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 13:26

Dolandırıcılar bu kez de belediyelerin isimlerini kullanmaya başladı

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, Uşak Belediyesinin ve yöneticilerinin ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılar bu kez de belediyelerin isimlerini kullanmaya başladı

16 Eylül 2017 13:26


Gün geçtikçe farklı yöntemler kullanarak vatandaşların birikimlerini ellerinden almaya çalışan dolandırıcılar, savcı ve polis kılığından sonra bu kez Uşak Belediyesi personeli olduğunu öne sürerek para talebinde bulunuyor. İhtiyacı olan çocuklar için kıyafet ve kırtasiye alışverişi yapılacağını söyleyerek para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulunan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, böyle bir durumun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Belediyenin veya yöneticilerinin asla vatandaşları telefonla arayarak para istemeyeceğinin altını çizen Ünal, “Kurumumuzdan kimse şahısları ve şirketleri arayarak böyle bir talepte bulunmamaktadır. Ancak son günlerde ciddi anlamda bu konuda şikayetler alıyoruz. Dolandırıcıların oyununa karşı halkımızı uyarıyoruz. Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bu gibi durumlarda polise ve belediyemize bilgi verilmesi önemlidir. Ne yazık ki hassasiyetlerimizi kötü emellerine alet ediyorlar” dedi.


Belediyelerdeki işleyişin belli olduğunu, kanunların gerekli çerçeveleri çizdiğini kaydeden Ünal, “Kurumumuza ait yatırılacak fatura ve vergiler şahsen, internet bankacılığı ve ilgili bankalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu yöntemler dışında bir yöntem kullanılmamaktadır” açıklamasında bulundu.


Belediye tarafından tahsilat yapılacak ve yardım alınacak konularda yasalar ile sınırların çizildiğini dile getiren Ünal, bu tip konularda arayan kişilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Bu tip durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşların “155 Polis İmdat” hattına ve 0276 221 4000 numaralı telefondan belediyeye anında ulaşmalarını isteyen Ünal, gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, halkı daha temkinli ve tedbirli olmaya çağırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç