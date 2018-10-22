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Durdurulan araçta ruhsatsız tabancalar çıktı

Uşak polisi kent girişinde kontrol amaçlı durdurduğu bir araç içesinde ruhsatsız tabancalar ve mühimmat ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamalar çerçevesinde kent girişinde şüpheli bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca (7.65 mm çapında) ve 31 adet tabanca fişeği (mermi) ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda şüpheli adli mercilere sevk edildi.

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