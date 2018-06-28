(Düzeltme) - Uşak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Uşak merkez D-300 karayolu üzerinde bulunan Belediye Cami Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan Suriye uyruklu Gazi El Ahmet idaresindeki 42 MC 490 plakalı araç iddialara göre ışık ihlali yaparak kavşaktan geçen Ramazan Acar idaresindeki 64 BK 017 plakalı araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan birinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.