Eğitimde 2023 vizyonu eğitimcilere anlatılıyor

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bizzat açıkladığı Eğitimde 2023 vizyonunu Uşak'ta düzenlenen toplantılarla eğitimcilere anlatıyor.

Programın ikinci toplantısı Uşak Merkez İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleşti. Burada konuşan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Erol Duran 2023 Eğitim vizyon belgesinin en önemli meselesinin felsefesinin anlaşılması olduğunu söyledi . Duran; “ Felsefe 3 noktaya değiniyor. Birinci nokta insan çift kanatlı bir varlıktır ve eğitim sistemleri de bu çift kanadı eğitmek zorundadır. Kanadın bir tanesi akademik becerilerdir, diğer kanatta ise şahsiyet, irade, erdem, ahlak ve edep eğitimidir. Çift kanatlılığı böyle anlayabiliriz. Çift kanatlılığı şöyle de yorumlamak gerekir ; Hem teoriye hem pratiğe değinmemiz gerekiyor eğitim sistemlerinde. Hatta bazı mesleklerde pratiğin öne çıkması gerekiyor, bazı mesleklerde teori ve pratiğe eşit miktarda değinilmesi gerekiyor. Pratikten uzaklaştırılmış bir eğitim sisteminin başarılı olamayacağını düşünüyor.” Şeklinde konuştu.

Felsefenin dayandığı başka bir hususun öğretmeler olduğunu vurgulayan Duran ; “Öğretmenlere diyor ki ; Öğretmenlerim bireylerin hem kalbini hem beynini eğitmeye çalışın ve bu işi yaparken de kalbinizle ve beyninizle işe koşun. Bir iş kalp ve beyinle yapılmazsa hatta buna şöyle bir cümleyle anlatıyor akleden kalp, eğer mesleklerinizi bununla yapmazsanız başarıya ulaşmanız zor gözüküyor. Ayrıcı vizyon belgesinde şu hususlar çok önemli; Siz bir çocukta şahsiyet inşa etmek istiyorsanız bunun kuralı bellidir, şahsiyeti ancak ve ancak bir şahsiyet inşa eder. Yani insan insanın gölgesinde yetişir. Siz şahsiyetinizi geliştirir tam insan olursanız, sizin gölgenize bir şahsiyet, tam bir insan yetişir, bunu söylemeye çalışıyor.” İfadelerini kullandı.

Vizyon belgesinde önemle değinilen başka bir hususun çocukların kendilerini tanımaları yönünde adımlar atılması olduğunu belirten Duran; “Yunus Emre misali insan kendini bilmeli felsefesi var ya; ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir' felsefesine binaen çocuklarımızın kendisini bilmesine yönelik hamleler yapın. Bu şu demek; Onun psikolojik, zihinsel, psikomotor becerilerinin ne olduğunu çocuk kendisi bilmesi gerekiyor. İşte değer eğitimi, karakter eğitimi, mizaç eğitimi, beceri ve tasarım eğitimleri bu tür hususları bu yüzden söylüyor. Çocuk kendisini keşfedecek sen ona şu ol demeyeceksin. O ‘Öğretmenim ben zevkle şunu yapmak istiyorum diyecek. Bu konudan keyif alıyorum' diyecek. Zevk ve keyif aldığı, şevkle yaptığı şey konusunda onu desteklememiz gerekiyor. Bu beceri noktasında da böyle, duygular noktasında da böyle.” Dedi.

Bunları yapabilmek için teme politika ne olmalı? Sorusunu soran Duran kendi sorusuna şu şekilde cevap verdi; “Bir defa öğretmenler kararlar alırken veriye dayalı kararlar alacaklar. Ya da Okul Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürleri verilerle hareket ederek bir karar alacaklar. Veriye dayalı yönetim anlayışı hızlılığı kabul eden bir yöntem değil. Tüm paydaşların verilerini toplayıp bir karara varmak gerekiyor. Temel politikalardan bir diğeri de şu; Öğrencilerin akademik zekalarını önceleyen bir yapıdan, akademik zekaları önemli olmakla beraber duyguları, hayalleri de önemli, becerileri de önemli gören bir anlayışa geçmemiz gerekiyor.

Bunları yapmak için bazı içerikli uygulamalar var. Örneğin beceri ve tasarım atölyeleri çok önemli. Her ilde, her okulda hem yöresel hem evrensel anlamda beceri ve tasarım atölyelerine ihtiyacımız var. Uşak örneğini verirsek Uşak'ta tarhana, bükme gibi gastronomiyle ilgili bir beceri atölyesi yada kilimle ilgili bir tasarım atölyesi ya da seramikle ilgili bir işlik kurulabilir. Bununla beraber de Uşak'taki öğrencilerin neye meyli varsa, örneğin yenilikçi yazmaya meyilleri olabilir. Coğrafyayla da çok alakalı, mesela Maraşlılar şiire yatkındır, Uşaklılar neye yatkındır? Bu çok önemli. Mesela 7 güzel adam vardır yedisi de şiirdir yedisi de Maraşlıdır ve Maraş'tan şair çıkar. Peki türkülerimiz hangi bölgeden çıkar Dicle ve Fırat arasından çıkar Kırşehir'den çıkar. Biz biliyoruz ki Dicle ile Fırat arasındaki insanların gırtlakları hançereleri farklıdır ve güzel türkü söylerler. Kırşehir yöresindeki insanlar Neşet Ertaş misali güzel saz çalarlar. Biliyorum ki Ankara Sincanlılar çok güzel oyun havası oynarlar. Maden bu kadar kültürel öğelerimiz var bu kültürel öğelere dönük işlikler kurulması gerekiyor. Yerel anlamda ama evrenseli de kaçırmamak lazım. Mesela ekran okur yazarlığı yada hitabet ile ilgili yada tenisle ilgili bizim işlikleri kurmamız gerekiyor. Ez cümle Yunus Emre Misali “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez isen ya nice okumaktır”

Vizyon belgesinin arkasında tarihler olduğunu hatırlatan Doç.Dr. Duran ; “ Hazırlık yapılan tarihler ve uygulamaya geçilecek tarihler var. Bakanlık 3 sene içerisinde uygulamaya geçmek istiyor.” Dedi.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde 2023 Vizyonunun felsefesini anlatmak için ilçeler de dahil olmak üzere eğitimcilere yönelik toplantıları gerçekleştirmeye devam edecek. Toplantıya Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'de katıldı.