Eşme Devlet Hastanesinde bir ilk

Uşak’ın ilçelerine yapılan sağlık yatırımlarından güzel geri dönüşümler oluşmaya başladı. Uşak’ın ilçelerinden olan Eşme ilçesinde 2017 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren 4’ü yoğun bakım yatağı olmak üzere 60 yatak kapasiteli olan modern devlet hastanesinde ilk kez laparoskopik cerrahi yöntemle bir ameliyat gerçekleşti.

Her geçen gün sağlık kadrolarını güçlendiren kurumda Haziran ayı itibariyle Başhekim olarak göreve başlayan Uzm. Dr. Erdem Obuz tarafından ilçede ilk defa olarak laparoskopik kolesistektomi (kapalı yöntemle safra kesesi) ameliyatı başarı bir şekilde yapıldı.

Ameliyat sonrası ilçeye ziyarette bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ameliyat olan hastayı ziyaret ederek hasta ve hastane hakkında genel bir bilgi aldı. Uzun süredir Genel Cerrahi branşında hizmet alamayan ilçeye Başhekim olarak atanan ve yaptığı başarılı operasyon dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Kavas, Uzm. Dr. Erdem Obuz tebrik ederek başarılarının devamını diledi.