Eşme'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü nedeniyle Eşme'de anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Eşme'de de anma töreni yapıldı. Eşme ilçe Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programı Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Eşme Belediye Başkan Vekili Sevgün Bingül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve herkes saygı duruşunda bulundu. Parklarda oturanlar ayağa kalktı, yolda yürüyenler durdu, trafik durdu ve Atatürk için 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra salon programı için Eşme Kültür Merkezine geçilerek burada '' Okul müdürünün açılış konuşması, Atatürk'ü anlatan video gösterisi, Sarı zeybek gösterisi, Bir Ömrün Hikayesi adlı oratoryo'nun ardından program son buldu.