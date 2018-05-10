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10 Mayıs 2018 16:42

Eşme’de “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi

Eşme Şehit Adem Çiftçi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı (Ç.

Eşme’de “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor

10 Mayıs 2018 16:42

P.A.L.), Harita Tapu Kadastro Alanı ve Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Öğretmenleri ve Öğrencileri "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor " projesi kapsamında engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin ailelerine ziyarette bulunarak ihtiyaçları tespit edilip bunlara yönelik çalışmalar yapıldı.


Yapılan çalışmalar sırasında; Yaşlılara kişisel bakım, mobilizasyon, aktif yaşlanma konularında, engelli bireylere evde el becerisi ve koordinasyonu geliştirmek için farklı beceri etkinlikleri, geçirdiği rahatsızlık sonucu görme engeli oluşan açık lise öğrencisine soru okuyarak açık lise sınavlarına hazırlanmasına yardım edildi.


Konu ile ilgili görüştüğümüz Okul Müdürü Bülent Küçük; Tüm bu çalışmalarımızda bize destek olan Sayın Belediye Başkanımız Hacı Mustafa Çetin’e ve bizi ailelerle buluşturan İstasyon ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarları Mustafa Balık, Mehmet Eroğlu’na teşekkür ederiz dedi.




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