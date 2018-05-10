Eşme’de “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi

P.A.L.), Harita Tapu Kadastro Alanı ve Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Öğretmenleri ve Öğrencileri "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor " projesi kapsamında engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin ailelerine ziyarette bulunarak ihtiyaçları tespit edilip bunlara yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar sırasında; Yaşlılara kişisel bakım, mobilizasyon, aktif yaşlanma konularında, engelli bireylere evde el becerisi ve koordinasyonu geliştirmek için farklı beceri etkinlikleri, geçirdiği rahatsızlık sonucu görme engeli oluşan açık lise öğrencisine soru okuyarak açık lise sınavlarına hazırlanmasına yardım edildi.

Konu ile ilgili görüştüğümüz Okul Müdürü Bülent Küçük; Tüm bu çalışmalarımızda bize destek olan Sayın Belediye Başkanımız Hacı Mustafa Çetin’e ve bizi ailelerle buluşturan İstasyon ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarları Mustafa Balık, Mehmet Eroğlu’na teşekkür ederiz dedi.