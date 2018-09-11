Eşme'de okul servislerine sıkı denetim

Eşme'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla birlikte Eşme İlçe Emniyet Trafik Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince çocukların öğrenci servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları için denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, araçlarda evrak kontrolü, emniyet kemeri ve yangın tüpü kontrolü, dur levhaları gerekli yeterliliklerin olup olmadıklarının kontrollerini yaptı.

Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ersoy; denetimlerde şoför ve araçlarda şuan için eksik çıkmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Araçlarda emniyet kemerleri eksiksizdi. Servis şoförleri yeterli belgelere sahipti. Araçlar da bakımlıydı. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri bizler için çok önemli. Bu denetimleri çocuklarımızın güvenliği için devam ettireceğiz. Çünkü denetimin olduğu yerde ihmal olmaz ve öğrencilerimiz güvenli bir şekilde okula gelip gidebilirler" dedi.