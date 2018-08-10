Evini kanalizasyon suyu basan vatandaşın yardımına belediye yetişti

İhbarı alır almaz ekiplerini yönlendiren Belediye, mağdur aileye geçici süreyle konaklayacakları yer tahsis etti, mağdur ailenin yaraları sarılmaya başlandı.

Uşak Atatürk Mahallesi’nde bir evde, tuvalete atılan çeşitli maddelerden dolayı kanalizasyonu taşan ve evini kirli su basan mağdur aileye Uşak Belediyesi yardım elini uzattı. Yaşanan olayın ardından eve ekiplerini sevk eden ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar başlatan Uşak Belediyesi, evdeki eski düzenin yeniden sağlanması için tüm ekipleriyle seferber oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce de kırtasiye, nakdi, bebek arabası gibi çeşitli destekler ulaştırılan aile, evdeki tüm ihtiyaçlar giderilene kadar da Uşak Belediyesi’ne ait Kayaağıl Termal Tesisleri’nde misafir edilecek. Sosyal belediyecilik alanında önemli atılımlarla isminden söz ettiren Uşak Belediyesi, bu tutumuyla vatandaşın büyük memnuniyetini kazanırken, bazı yayın organlarında çıkan haberlerin de asılsız olduğu vatandaşların söylemleriyle gözler önüne serildi.

Kanalizasyon taşması nedeniyle yaşadıkları mağduriyete Uşak Belediyesi ekipleri tarafından çözüm getirildiğini ifade ederek olayın bazı yayın organlarındaki asılsız haberlerde yer aldığı gibi yağmur suyu ve benzeri bir durumdan kaynaklanmadığını belirten kiracı Raife Erbay, taşkına kanalizasyona atılan atıkların sebep olduğunu belirtti. Uşak Belediyesi tarafından olayın ardından ekiplerin gönderildiğini ve eksiklerin bir bir giderildiğini, evin temizlendiğini kaydeden Erbay, “Taşma tuvalet ve banyodan gerçekleşti. Mutfak ve diğer yerlerde bir sorun yoktu. Bugün temizlik ekipleri gönderildi. Bize Uşak Belediyesi tarafından yardımcı olundu ve herhangi bir sıkıntımız yok. Hepsine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Uşak Belediyesi’nden memnun olduklarını ifade eden ev sahibi Sadık Coşkun ise, olayın ardından belediye ekiplerinin inceleme yaptığını kaydederek tuvalete çok sayıda çöpün atılmasından kaynaklı bir sorun yaşandığını belirtti. Belediye ile ilgili bir sorun olmasa da ekiplerin çalıştıklarını paylaşan Coşkun, “Böyle bir belediye bulunmaz.” vurgusu yaptı.

Sadık Coşkun’un eşi Ülker Coşkun ise, “Allah böyle bir belediyeden bir kere değil bin kere razı olsun. Avrupa’da benim kızımın evini su bastı. Adamlar ilk olarak para istedi ve yoksa eve dahi çıkmayacaklarını söyledi. Buradaysa her türlü ihtiyaca koştular, seferber oldular. Kimi kanala bakıyor, kimi temizlik işleriyle uğraşıyor. Avrupa’da bu hayatta yok. Ben bu güzel vatan gibi bir ülke görmedim.” diye konuştu. Bir internet sitesinde yapılan yalan habere de değinen Coşkun, “Benim haberim olmadan içeriye girmişler. Gördüğümde dışarıya çıkarttım. O haber kesinlikle yalan ve kimse inanmasın. Allah böyle belediyeye güç kuvvet versin.” açıklamalarında bulundu. Avrupa’da 30 senedir böyle bir hizmet görmediklerini altını çizdi.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın geçmiş olsun dileklerini ileten ve son durumu yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, dün yaşanan olayın ardından ekiplerin hemen olay yerine geldiklerini ve bugün çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Ünal, “Burada yaşayan mağdur vatandaşımızı da evin ihtiyaçları giderilene kadar biz misafir edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan göreve geldiğinde Uşak’ta daha önce hiç uygulanmamış bir uygulama hayata geçirildi. Kendi ihtiyacını karşılayamayan, yaşlı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın daima yanındayız. Şu anda 700’ün üzerinde evimizin her ay düzenli bir şekilde temizliğini yapıyoruz. Bu tarz durumlarda da halkımızın yanındayız. Aksi haberlere yönelik bir şey söylememize gerek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü burada vatandaşlarımız en doğrusunu dile getirdi.” açıklamalarında bulundu.