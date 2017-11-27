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27 Kasım 2017 19:04

FETÖ’den eski rektöre 7 yıl hapis cezası

UŞAK (İHA) – Uşak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

FETÖ’den eski rektöre 7 yıl hapis cezası

27 Kasım 2017 19:04

Dr. Sait Çelik, 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in yargılanmasına Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Görülen ikinci duruşmada savunma yapan Çelik, rektörlük adaylığı sürecinde kendisine husumet duyan kişilerin beyanları üzerine FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlandığını ve örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımları delil olarak gösterdi.


Suçsuz olduğunu belirterek beraatini isteyen Çelik’in sunduğu delilleri inceleyen mahkeme heyeti, Çelik’e "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Cezayı Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 9 yıl 6 aya yükselten mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali ve sabıkası olmadığını dikkate alarak cezası 7 yıl 11 aya indirdi.




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