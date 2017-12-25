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25 Aralık 2017 17:08

FETÖ’den tutuklanan Rektör son KHK ile ihraç edildi

Uşak’taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Uşak Üniversitesi eski rektörü Sait Çelik, son KHK ile ihraç edildi.

FETÖ’den tutuklanan Rektör son KHK ile ihraç edildi

25 Aralık 2017 17:08


Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararnamede, FETÖ’den hüküm giyen Uşak Üniversitesi eski rektörü Sait Çelik de ihraç edildi.


Eski Rektör Sait Çelik, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü yaparken “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek” suçundan gözaltına alınarak tutuklandı ve akabinde hakkında görülen davada 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çelik, son yayımlanan 695 sayılı KHK ile profesör olarak kadrosunun bulunduğu Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden ihraç edildi.




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