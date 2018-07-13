Firari cinayet zanlısı hırsızlık yaparken yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde iki ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışırken olayın şüphelileri olan toplam 5 şahsı yakaladı.

Yakalanan ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şahsın da, kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere toplam 2 ayrı suçtan arandığı ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Yakalanan toplam 5 şahıs adli mercilere sevk edilirken, ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.