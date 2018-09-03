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03 Eylül 2018 12:20

Fotoğraflarla Uşak tarihine yolculuk

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında “Dünden Bugüne Uşak” isimli fotoğraf sergisi Tiritoğlu Parkında Uşak halkının ziyaretine açıldı.

Fotoğraflarla Uşak tarihine yolculuk

03 Eylül 2018 12:20


Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen, kurtuluş savaşında önemli bir yere sahip olan Uşak’ın tarihi fotoğraflarla sergilenmeye başladı. İlkler Şehri olarak bilinen Uşak’a dair fotoğrafların bir çoğu ilk kez görücüye çıktı.


Bu açıdan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılışın kurdelasını, Uşak protokolü birlikte kestiler.


Sergide bir konuşma yapan Başkan Cahan; ‘’26 Ağustostan başlayıp, 9 Eylül’de İzmir’de Yunan askerinin denize dökülüşüne kadar, tüm süreçte emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, özellikle de Uşak’lı kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu cesareti bugüne kadar sürdüren Uşaklı hemşehrilerimi de saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Türkiye dünyanın gözbebeği, her daim düşmanı olan bir ülke. Kurtuluş savaşı döneminde bölgemiz düşman esaretine girdi, rabbim bir daha o günleri göstermesin. Türkiye’nin bu denli gündemde olmasından dolayı zaman zaman saldırılara maruz kalıyor. Bugüne kadar hiçbir saldırıya boyun eğmediğimiz gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğiz. İstedik ki vatandaşlarımız, tarihi kahramanlıklarla dolu Uşak’ımızın geçmişine fotoğraflarla şahit olsunlar. Ben burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum ’’ şeklinde konuşarak tüm Uşak’ı sergiyi ziyarete davet etti.


Protokol konuşmaların ardından Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi.




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