Futbol tribünlerinde bir ilk Uşak'ta başlıyor

Dünyada ve ülkemizde en çok ilgi gören spor organizasyonlarından futbol müsabakalarının tribün ayağında yaşanan şiddet ve küfürlü tezahüratın önüne geçmek için Uşak'tan diğer kulüplere de örnek olacak bir proje başladı.

Spor müsabakalarının özellikle futbolun değişmez parçası olan ve 12. adam olarak bilinen taraftarlar ve tribün grupları istenmese de bazen müsabakaya gölge düşürecek tribün terörü olarak nitelendiren olaylara karışabiliyor. Çok kalabalık organizasyonlar olduğu için yer yer güvenlik güçleri ve alınan önlemler yeterli olmadığında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Nihayetinde yaşanan bu çirkin olaylardan sonra hem kulüp ağır cezalara maruz kalırken hem de amacı sadece spor müsabakası izlemek olan sporseverler alınan cezalar ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle spor sahalarına gidemiyor.

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşak temsilcisi UTAŞ Uşakspor'un taraftar derneklerinden olan 1967 Uşaksporlular Derneği Türkiye'de diğer kulüplere örnek olacak bir projeye imza attılar. “Burası Uşak burada küfür yok” sloganıyla yola çıkan taraftar grubu derneği, gerek kendi evlerinde gerekse deplasman maçlarında hiçbir şekilde küfürlü slogan atmama kararı aldıklarını açıkladılar. Bunun yanında münferit de olsa küfür eden veya sahaya yabancı madde atan kişiler konusunda güvenlik güçlerine bizzat kendileri yardımcı olarak, bu tür kişilerin tribünlerden uzaklaştırmasına destek olacaklar.

Bu örnek projeyle ilgili olarak 1967 Uşaksporlular Derneği Başkanı Argan Arıcak İHA muhabirine açıklamada bulunarak, 25 yıldır Uşakspor tribünlerinde yer aldığını artık küfür ve tribün terörü sayılan olaylara tahammüllerinin kalmadığını ifade etti. Arıcak açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sezon başlamadan önce emniyet mensuplarıyla bir araya gelerek, yeni sezonda Uşakspor tribünlerinde küfür ve şiddet olaylarını istemediğimizi, temiz tribün istediğimizi dile getirerek maç günlerinde emniyet güçlerimize yardımcı olarak bu tür spordan uzak amacı sadece olay çıkarmak olan kişilerin tribünlerden uzaklaştırılması için karar aldık. Kulübümüzün yönetim kurulu ile de görüştükten sonra onlardan da tam destek aldık. Bizlerin bu sezon en büyük hedefi şehrimize gelen misafir takımları en iyi şekilde ağırlayıp, kendi takımımızı da gönülden küfürsüz şekilde desteklemek olacak. Tribünlerimizde aile, kadınlar ve çocuklarımızın sayının arttığını görmek istiyoruz. Bu aldığımız karar doğrultusunda kadınların, çocukların gönül rahatlığı ile maçlara gelmelerini istiyoruz. Nitekim geçen hafta Niğde Anadolu FK maçında kendi tribünlerimizde küfürlü bir tezahürat yapılmak istenildi. Tüm arkadaşlarımız sağduyulu şekilde olaya müdahale ederek, bu kişilere emniyet mensuplarının anında ulaşmasını sağladık. Şunu da unutmamak gerek, ülkemiz hassas günler yaşamakta. Birlik ve beraberliğe son derece ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Nihayetinde spor barış, kardeşlik demek. Kişiler farklı takımların taraftarı olsa da hepimiz bu ülkenin insanlarız ve kardeşiz. Uşaklı taraftarlar olarak bu sezon ve bundan sonrası için temiz tribünlere sahip olarak devamını sağlamak istiyoruz.”