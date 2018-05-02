Gazetecilik Bölümü öğrencileri çevre kirliliğine dikkat çekti

Proje sahibi Mert Altun ve Berna Karaca yaptıkları açıklamada vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Ormanın oldukça pis olduğunu vurgulayan öğrenciler çevrenin kirletilmemesi uyarılar bulunan tabelaları ormana dikti. Altun konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Ormanı elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık. Tabelaları Belediye yardımıyla yaptırdık. Uşak halkının bu tabelalara ve ormana karşı biraz özen göstermesini istiyoruz."

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Deniz’de ormanı beklediklerinde daha kötü bir halde bulduklarını söyledi. Deniz; " insanlar burada konfetileri patlatmış atmışlar, şişe atmışlar, meşale yakmış bırakmışlar, bardakları zaten saymaya gerek yok, çöp poşetleri, her şey var. Yeşil alanların ve doğanın bu kadar katledildiği binalara terk edildiği bir dönemde azda olsa elimizde kalan bu yeşil alanların bu kadar hunharca mahvedilmesi bence insanlık ayıbı, bu yüzden hem Uşak halkına hem de Türkiye’ye seslenmek istiyorum, lütfen yeşil alanlarımızı koruyalım, çöplerimizi atmayalım, mümkün olduğunca da yeşillendirmeye çalışalım." şeklinde konuştu.