Gelenek bozulmadı, Türkiye’nin en büyük iftar sofrası Uşak’ta kuruldu

Uşak Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Milli Birlik ve Kardeşlik iftar programında binlerce Uşaklı aynı anda orucunu açtı. Mahalle halkının ulaşımda güçlük çekmemesi amacıyla her seferinde şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen mahalle iftarlarının en büyüğü olan Milli Birlik ve Kardeşlik iftarı kent merkezinde yer alan İsmetpaşa Caddesi’nde yapıldı.

Uşak Belediyesi’nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar uzanan yüzlerce masalık iftar sofrası bu yıl yaklaşık 25 bin vatandaşı ağırladı. Ayrıca Uşak protokolünün de büyük çoğunluğu programda yer aldı.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan genç yaşlı herkesle selamlaştı. Burada bir konuşma yapan Başkan Cahan, "Uşak aşıklar diyarı, yarenler diyarı, efeler diyarı. Bir de birlik ve beraberliğin kadim şehri, kahramanların şehri. Gazilerin ve şehitlerin şehri. İşte biz de istedik ki bin aydan daha hayırlı olan bu kadir gecesinde tüm Uşak olarak Milli Birlik ve Beraberlik iftarında birlikte olalım." dedi.

Ramazan ayının paylaşmak demek olduğunu belirten Başkan Cahan, "Bu gece, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. İnşallah Rabbim bu geceyi değerlendirmeyi nasip etsin. Rabbim bu gece hürmetine kendisinin affettiği kullar zümresine bizleri kabul eylesin. Ramazan Bayramına da Rabbim kavuşmayı nasip etsin. Sizlerle el ele, gönül gönüle daha nice böyle sofralarda buluşmayı da Rabbim bize nasip etsin." açıklamalarında bulundu.

Uşak olarak Türkiyen’nin en büyük iftar sofrasında birlikte olduklarını kaydeden Başkan Cahan, "Belediye binamızın oradan başlayıp, valilik binamıza kadar uzanan bu büyük soframıza iştirak eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizi bir kez daha ortaya koyduk." diye konuştu.

Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, binlerce vatandaş avuçlarını semaya açtı. Öte yandan, sofraların dolması nedeniyle çevrede bulunan bazı esnaflardan da ücretsiz iftar yapılabileceği duyuruldu. Uşak Belediyesi de ayakta kalan vatandaşlar için üç noktadan ayrıca yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

İftar programının ardından etkinlikler başladı. Alanda 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken, hacivat ile karagöz, semazen, aşık ile maşuk ve ateş adam gösterileri sahnelendi.