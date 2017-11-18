Gelenekli sanatlar sergisinin son durağı Uşak oldu

Serginin açılışına Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Şahin Mercan, Hattat sanatçıları ve davetliler katıldı.

Gelenekli Sanatların Anadolu’da hak ettiği değeri yeniden kazanması ve halkın, ecdat yadigârı sanatlara ilgisinin artırılması amacıyla Kütahya Vav - Der, Eskişehir Vel Kalem ve Bursa Bab - ı Nun tarafından başlatılan Kültür Sanat Hareketi kapsamında Hüsn - i Hat, Tezhip ve Ebrudan oluşan 40 civarında eseri başta Uşaklılar olmak üzere bölge illerden gelen çok sayıda sanatsever ziyaret etti.

Farklı sanat dallarından oluşan sergiye 6 ilden 18 sanatkâr 40 eserle iştirak etti. 23 Kasım tarihine kadar açık olacak sergi ilgililerini AKM’de bekliyor olacak.

Serginin açılış konuşmasını yapan Hattat Ömer Özgül, Böylesine güzel bir kültür - sanat faaliyetinin şehre gelmesi ve halkın beğenisine sunulmasına aracılık etmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu belirterek şunları dile getirdi;

“ Bu sergi, şahsım ve sanat faaliyetlerini birlikte yürüttüğümüz derneklerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Gelenekli sanatlarımızın Anadolu’da hak ettiği değeri yeniden kazanması ve halkımızın ecdat yadigârı bu güzel sanatlara ilgisinin artması amacıyla başlattığımız Kültür Sanat Hareketi’nin bu seferki durağı Uşak ilimiz için orta çaplı ancak çok kaliteli bir sergi düzenledik. Sanatseverlerden aldığımız olumlu tepkiler bizleri sevindirdi. İnşallah bu bizim için bir giriş sergisi niteliğinde olur ve önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlar ile halkımızın karşısına çıkarız” şeklinde konuştu.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ’da açılışta yaptığı konuşmada; “Uşak Belediyesi olarak bu zamana dek sanat ve sanatçıya verdiğimiz desteklerin bu da başka bir noktası başka bir güzelliği tabi sanatımızın kültürümüzün ve geçmişimizin tarihimizin yansıtıldığı bu hat sanatı bizler içi önemli Uşak’ta da bu hat sanatının geliştirilmesi yönünde görüşmelerimiz oldu inşallah bu sanatı Uşaklı hemşerilerimizle buluşturacağız” dedi.

Serginin açılışından sonra hat sanatıyla ilgili konferans veren hattat Mahmut Şahin sanatseverlere hat sanatıyla ilgili bilgiler verdi.