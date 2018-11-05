Genç Seramikçiler Karo Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan ödül törenine Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Belediye Başkan Vekili Ahmet Gökhan Özbağ, İl Emmniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ceylan, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı Prof. İsmail Yardımcı, sponsor firmalar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Savaş ilki 2010 yılında gerçekleştirilen yarışmanın her geçen yıl katılımcı sayısını arttırarak devam ettiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen yarışmaya ulusal ve uluslararası düzeyde 295 genç sanatçının katılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi olarak takip edilen ve belirleyici konumda bir üniversite olmak için çalışıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Üniversitemiz, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programının Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında pilot üniversitesidir. Bu üç alanı tek çatı altında birleştiren ve Türkiye'de bir ilk olan Tasarım Merkezi'nin kuruyoruz. Valiliğimiz tarafından Üniversitemize tahsis edilen tarihi konağımızda merkezimizin kurulma çalışmalarına hızla devam ediyoruz. DTS alanlarında yeni bir soluk getireceğiz. Hedefimiz ürünleri tasarlayıp sanayicimize prototip olarak sunmaktır. Tasarım Merkezimizde konusunda yetkin ve başarılı kişiler, ileri teknolojiyi kullanarak çalışmalar yapacak. Bugün burada altıncısı gerçekleşen Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması gibi deri ve tekstil alanlarında da yarışmalar, sergiler, workshoplar yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha yarışmayı düzenleyenlere ve destek olan firmalarımıza teşekkür ediyorum, ödül alan genç sanatçılarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. İsmail Yardımcı ise yarışma hakkında bilgi vererek, başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, yarışmada emeği geçen herkese, sponsor firmalara teşekkür ederek tüm genç sanatçıları kutladı.

Konuşmaların ardından yarışmaya destek olan sponsorlara teşekkür belgeleri ve plaketleri Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Belediye Başkan Vekili Gökhan Özbağ tarafından verildi. Uşak Üniversitesi Başarı ödülünü hak eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Ahu Anzerli Kaydu ile Uşak Üniversitesi Özel Ödülü'nü hak eden Uşak Üniversitesi öğrencisi Mediha Alkan'a ödülleri Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ceylan tarafından verildi.

Tören genç sanatçılara sponsor firmalar tarafından takdim edilen ödüllerin verilmesi ile son buldu.