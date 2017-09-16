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16 Eylül 2017 16:25

Gençler Uşak Belediyesi bünyesinde yarınlara hazırlanıyor

Uşak Belediyesi tarafından kurulan ve iki yıl gibi kısa bir sürede önemli oyunlar ortaya çıkartan Şehir Tiyatrosu düzenlediği yaz kursuyla gençlere profesyonel sahne eğitimleri verdi.

Gençler Uşak Belediyesi bünyesinde yarınlara hazırlanıyor

16 Eylül 2017 16:25


Yaklaşık 3 aylık bir eğitimin ardından sahnelenecek, tamamı Şehir Tiyatrosu’nun kaleminden çıkan "Faldır Fuldur" oyununun provalarında çocukların ve gençlerin performansını izleyen Başkan Cahan tam not verdi. Uşak Belediyesi, Kültür Müdürlüğü tarafından yaz döneminde düzenlenen tiyatro kurslarında 9-15 yaş arası 123 çocuk eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilerden 10’u Şehir Tiyatrosu’nun Çocuk Grubuna dahil edildi. 9-15 yaş grubunda yer alan oyuncu sayısı 35’ten 45’e çıktı.


Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın da izlediği 2 perdelik komedi türündeki “Faldır Fuldur” oyununun provası, miniklerin velilerinin de büyük beğenisini kazandı. Oyuncuları kutlayan ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Cahan genç oyunculara hem sahnede hem de hayatlarında başarılar diledi. Uşak Belediyesi olarak gelecekte sanat anlamında Uşak’ı temsil edecek yetenekli bireyler yetiştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Gençlerimiz, derslerin yanında bu tür sosyal etkinliklerle kendilerini geliştiriyorlar ve burada aile ortamında bir oluşumun parçası haline geliyorlar. Bütün bunları hocalarımızın üstün gayretleri ile kendilerini sıkmadan, eğlenceli bir halde öğrenerek gerçekleştiriyorlar. İnşallah, buradaki evlatlarımız da büyüdüklerinde içlerinden avukatlar, doktorlar, öğretmenler ve vatana millete faydalı olan bireyler çıkacak. Tabi bunun yanında sanata kendini vererek ve bu alanda gelişim sağlayarak ileride çok iyi mertebelere gelecek kişiler de olacak. Maşallah bu ışık bütün çocuklarımızın gözlerinden bizlere yansıyor” ifadelerini kullandı.


Çocuk Tiyatro ekibini 2 yıl önce kurduklarını belirten Başkan Cahan, “Bu süre zarfında ciddi mesafeler kat ettik. İnsanoğlunun çalıştıktan sonra aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Gençlerimizde tiyatro kurslarımızda gösterdikleri gayret ve özveri ile her türlü başarıyı hak ediyor. Her türlü yaş grubundan kardeşlerimize kurslarımızda eğitimimizi veriyoruz. Çocuk yaş gruplarından gençlere ve hatta yetişkinlere kadar bireylerimiz burada aldıkları eğitim ile üstün yetenek ve beceri kabiliyetlerine hakim oluyorlar. Belediye olarak da her alanda yaptığımız yatırımları ciddi bir şekilde sanata ve sanatçı bireylerimize de yapıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın üzerine yeni tuğlalar koyarak bu gençlerimizin ve hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.


Kurs sonunda sergilenecek iki perdelik oyun için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.




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