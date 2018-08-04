Göz sağlığınız için güneş gözlüğünü optisyenlerden satın alın

Yetişkinlerin yılda en az bir defa çocukların ise yılda iki sefer göz muayenesi olması gerektiğini hatırlatan Yüksel güneş gözlüklerin sadece Optisyenlerden alınmasının göz sağlığı açısından önemine değindi.

Muğla Üniversitesi Optisyenlik Bölümü mezun olan Yüksel 2008’den beri Optisyen olarak hizmet verdiğini belirtti. Yüksel; “Biz her ne kadar ticarethane olsak da bizim işimiz sağlık. Kesinlikle insanlarımız önceki yıllara göre daha bilinçli insanlarımız artık ne istediğini biliyor. Camım kaliteli olsun alerjim var çerçevem ona göre olsun bu tarz şeyler çok önemli. Mesleğimiz görmeye yardımcı gereç olarak geçiyor. Camlar kalite kalite bunun en alt seviyesini kesinlikte tavsiye etmiyoruz çünkü insanlara zarar veriyor. Ultraviyole A ve B olmak üzere. Kullandığımız camlar kesinlikle Uzakdoğu ürünü değil, düzgün camlar kullanıyoruz, düzgün camlar getiriyoruz. İnsanların sağlığı söz konusu olduğu için en sağlıklı cam en sağlıklı en net görüntü hangi camda alınıyorsa o camları takmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Güneş gözlüğü alacak vatandaşlara önemli uyarılarda buluna Yüksel; “Bizim müesseselerimizde bulunan güneş gözlüklerinin hepsi en açık renginden en koyu rengine kadar hepsi ultraviyole filtrelidir. İnsanlar modayı da takip ederek güneş gözlüklerini alıyorlar. Güneş gözlüklerinde kesinlikle ama kesinlikle bir optisyenlik müessesinden alınması gerekiyor. Çarşıda pazarda 10 liraya 20 liraya 50 liraya gözlükler satılıyor. Bunları kesinlikle tercih etmesinler çünkü camları atık plastik ürünlerden yapılıyor, onlar da erken yaşta katarak olmaya sebep olabilir. Ama bizim camlarımızı kesinlikle plastik ürün değildir CR 39 denilen hammadden yani çamur reçinesinden yapılır. Organik camdır. Bunların bir sürü kaplaması oluyor. Anti-refle kaplama oluyor polarize kaplama oluyor. Polarize özellikle ama özellikle yansımayı ortadan kaldıran bir özellik olduğu için polarize almalarını tavsiye ederiz” dedi.

Numaralı gözlük alanların tercihleri noktasında kişilerin yüz şekillerine göre modeller beğendiklerini anlatan Yüksel; “ Yuvarlak yüz hatlı olan insanlar köşeli gözlük kullanırlarsa şekil itibariyle daha düzgün gözükür, daha uzun ince yüz hatlarına sahip olanlara oval yada yuvarlak kesim tavsiye edilir. Ama özellikle çocuklarda kesinlikte yuvarlak çerçeve tavsiye edilir. Çünkü görüntüyü kaçırmadığı gözde boşluk vermediği için yuvarlak çerçeve çocuklar için çok önemlidir. Yetişkinler dikkat edebiliyor ama çocuklar dikkat edemediği için tavsiyemiz çocukların yuvarlak çerçeve kullanması yönündedir” ifadelerini kullandı.

Çerçevesiz gözlükler ve çerçeveli gözlükleri değerlendiren Yüksel konuyu şu şekilde açıkladı; “ Çerçevesiz gözlükler karşıdan bakıldığında belirgin olmayan ve ekstra hafif olan bir gözlüktür. Sonuçta iki tane sap ve orta köprüde birleştirme noktası vardır bunun haricinde camı kaplayan başka bir şey yoktur, daha zarif gözükür. Ama bunu herkes kullanamıyor, neden kullanamıyor? Çünkü darbelere karşı fazla dayanıklı değildir, kibar kullanılması gerekir”

Yüksel vatandaşlardan göz sağlıkları için yılda en az bir sefer çocuklarda altı ayda bir göz muayenesi olmalarını ve gözlüklerini kontrol ettirmelerinin elzem olduğunu belirtti.