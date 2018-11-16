Hayal gibi görünen projede sona yaklaşıldı

Uşak Kent Park'ta gerçekleştirilen son çalışmaları sahada inceleyen Başkan Cahan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Cirit Atı heykeli yerleştirilen Kent Park'ta çalışmalar hızla devam ediyor.

Gelişen ve değişen Uşak'ın göz bebeği olarak adlandıran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 120 bin metre karelik alana, inşa edilen Kent Park'ta çalışmalar aralıksız sürüyor. Alana son olarak, Türkiye'ye örnek olarak görsel ve işitsel bir şölen sunan şelalenin yanı sıra Uşak'ın kültürel bir değeri olan Cirit Atı heykeli yerleştirilmiş, binlerce bitki türü ile parkın yeşillendirilmesi yapılmıştı.Uşak'a yeni bir yaşam alanı sunan ve Uşak halkından büyük ilgi gören Kent Park'ın resmi olarak hizmete açılması için Başkan Cahan çalışmaları yakından takip ediyor.

Alanda görevli personellerden bilgi aldıktan sonra Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu ile birlikte Başkan Cahan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kent Parkı ve gerçekleşen çalışmaları değerlendiren Başkan Yardımcı Mustafa Dayıoğlu, “Kent Park projemiz 120 bin metre kare bir alan üzerinde tasarlandı. İlk etapta 60 bin metre karesini bitirmek üzereyiz. 60 bin metre karenin içerisinde yeşillendirilmesi, şelalesi, havuzları, Cirit heykeli ve otoparkıyla, güzel bir projeyi şu anda bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 2. etabına da kısa bir zaman içerisinde başlayacağız” dedi.

120 bin metre karelik alanın 60 bin metre karesinin tamamlandığını belirten Başkan Cahan, alanın tamamındaki çalışmaları yakından takip etti. Hayal denilen Kent Park projesinde mutlu sona yaklaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Cahan şu açıklamalara yer verdi:

“Özellikle Uşak halkına yaklaşık 5 yıl önce vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz burası 120 bin metre kare bir alan ve Uşak'ın tam kalbi, kent merkezi.

O zaman için hatırlarsanız üzerinde kamu binalarının olduğu bir alandı. Buraya kent meydanı, Kent Park yapacağız dediğimizde halkımız güzel olur ama çok zor demişti ve o zorlukları başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, il teşkilatlarımızın destekleriyle Uşak halkının desteğiyle aştık ve şu an Kent Parkımızdayız. Güzel bir görüntü oluşturan şelalemiz hizmette ve 57 bin bitkiyi Kent Park'ta doğayla buluşturduk. Ufak çalısından, gül fidanından, 8-10 yaşındaki çınarına ve selvisine kadar bu alanı komple ağaçla donattık ve güzel bir yeşil alanı, Uşak'ımızın oksijen merkezini halkımızın hizmetine açıyoruz. Şimdi de son rötuşlarına bakıyoruz. Yaklaşık 60 bin metre karelik bir alanı şu anda hizmete açacak hale getirdik. Türkiye'ye örnek bir şelale inşa ettik. Bunun yanında biliyorsunuz Uşak Yörük memleketi, cirit memleketi, Âşıklar Diyarı, Efeler Diyarı. Onu temsilen bir tane Cirit Heykelimizi buraya yerleştirdik. İnşallah o da suyun içerisinde güzel bir ambiyans oluşturacak. Yine bir havuzumuz daha var. Ama en önemlisi şehir merkezi olduğu için insanlarımızın rahatça gelip araçlarını park edecekleri güzel iki katlı yer altı otopark inşa edeceğiz. Böylelikle şehir merkezindeki hem ulaşım hem otopark sorununu da çözmüş olacağız. İstiyoruz ki halkımız bize bu güvenini devam ettirsin ve yine biz bu söz vermiş olup da gerçekleştirdiğimiz projede nihayete erelim. Yeşil alanlarımız, piknik mesire yerlerimiz, oturma alanlarımız, 750 metre de etrafı saran tartan pistimiz, yürüyüş yolumuz var. Yani her şeyiyle mükemmel bir şekilde, yeni kent meydanımızı inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. Halkımıza da bize vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Kent merkezinde yer alan “Çok değiştin Uşak” sloganlarına vurgu yapan Başkan Cahan, gerçekleştiren ve gerçekleştirilecek bu eserlerle Uşak'ın kabuğunu kırdığını, güzelleştiğini söyledi ve sözlerine “Uşak sen daha çok değişeceksin” diyerek son verdi.