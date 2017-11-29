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29 Kasım 2017 16:06

Huzur 64 uygulaması kapsamında 15 kişi tutuklandı

Uşak polisinin son 10 gün içinde gerçekleştirdiği Huzur 64 uygulaması kapsamında 15 kişi tutuklandı.

Huzur 64 uygulaması kapsamında 15 kişi tutuklandı

29 Kasım 2017 16:06


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan uygulamalarda 7 bin 486 kişinin yapılan sorgulamasında gözaltına alınan 32 kişi şüpheliden 15’inin tutuklandığı belirtildi.


Uygulama kapsamında, 42 gram esrar maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca 49 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet fişek, 3 adet kurusıkı gaz tabancası 62 adet fişek, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında değerlendirilen kesici delici alet elde edildi.


Kabahatler Kanunu kapsamında ise 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet fişek, 2 adet gaz tabancası ve 18 adet fişek, 4 işyerine “kapalı mekânda sigara içirtmekten”, 2 işyerine “eklenti ruhsatı bulunmadığından”, 1 işyerine bayana “kons yaptırmaktan”, 1 işyerine “kimlik bildirimini yapmamaktan”, 2 işyerine “kimlik bildirim sistemine anlık veri girişi yapmamaktan”, 2 işyerine bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine kimlik bildiriminde bulunmamaktan”, 1 şahsa kapalı mekânda sigara içmekten”, 5 şahsa “gürültü (araç içerisinde yüksek sesle müzik yayını yapmak) yapmaktan” idari işlem yapılırken, toplam 26 şahsa 20 bin 492 TL idari para cezası uygulandı.


Uygulamanın trafik güvenliğini ise toplam 5 bin 682 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 574 araç sürücüsüne 206 bin 692 TL idari para cezası uygulandı. 90 araç trafikten men edildi.




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