Huzur 64 uygulaması kapsamında 15 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan uygulamalarda 7 bin 486 kişinin yapılan sorgulamasında gözaltına alınan 32 kişi şüpheliden 15’inin tutuklandığı belirtildi.

Uygulama kapsamında, 42 gram esrar maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca 49 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet fişek, 3 adet kurusıkı gaz tabancası 62 adet fişek, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında değerlendirilen kesici delici alet elde edildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında ise 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet fişek, 2 adet gaz tabancası ve 18 adet fişek, 4 işyerine “kapalı mekânda sigara içirtmekten”, 2 işyerine “eklenti ruhsatı bulunmadığından”, 1 işyerine bayana “kons yaptırmaktan”, 1 işyerine “kimlik bildirimini yapmamaktan”, 2 işyerine “kimlik bildirim sistemine anlık veri girişi yapmamaktan”, 2 işyerine bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine kimlik bildiriminde bulunmamaktan”, 1 şahsa kapalı mekânda sigara içmekten”, 5 şahsa “gürültü (araç içerisinde yüksek sesle müzik yayını yapmak) yapmaktan” idari işlem yapılırken, toplam 26 şahsa 20 bin 492 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamanın trafik güvenliğini ise toplam 5 bin 682 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 574 araç sürücüsüne 206 bin 692 TL idari para cezası uygulandı. 90 araç trafikten men edildi.