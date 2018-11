İçişleri Bakanlığı'nın projesine Uşak Belediyesinden destek

İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Uşak İşitme Engelliler Derneği Çanakkale gezisine gönderildi. Geziye Uşak Belediyesi araç tahsis ederek destek oldu.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal yolcu ettiği Uşak İşitme Engelliler Derneği üyesi 70 kişi, 15 Temmuz Şehitler Meydanından Çanakkale'ye uğurlandı.

Yıl boyu bir çok ziyaretçiyi ağırlayan ve kurtuluş destanımızın kalesi olan Çanakkale, bir kez daha anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sanat, spor ve sosyal aktivitelerde aktif olarak sahada olan Uşak İşitme Engelliler Derneği özel bir organizasyonla, ecdadımızın kanlarıyla suladıkları toprakları ziyaret için, Uşak Belediyesi'nin tahsis ettiği kent meydanında hazır bulunan otobüslerle yola koyuldu. Kafileye, Çanakkale'de neler yaşandığını anlatmak için işaret dili bilen uzman rehberler de eşlik etti.

Grubu yolcu eden Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal; ‘' Biz, belediye olarak belirli aralıklarla çeşitli STK'ları yurdun farklı yerlerine turlara gönderdik, gönderiyoruz. Bu turların sosyal yaşamın hareketlenmesi ve kalitesinin artması açısından gerekli görüyoruz. Bugün de İşitme Engelli kardeşlerimizin Çanakkale gezisine gitmeleri için araç tahsis ettik. Biz her zaman her koşulda onların yanındayız. İçişleri Bakanlığımızla ortak hareket ediyoruz ve böyle anlamlı bir etkinlikte payımız olduğu için son derece mutluyuz. Bu gün kardeşlerimiz, yurdumuz için önemli olan, anlatırken bile gurur duyduğumuz Çanakkale'yi gezmeye gidiyorlar. Nasıl şanlı bir tarihe sahip olduğumuzu, ecdadımızın yurdu müdafaa için nerelerde savaştığını yakından görecekler. İnşallah sağ salim gidip dönerler. Başkanımız Av. Nurullah Cahan şehir dışında olduğu için bugün aramızda olamadı ancak kardeşlerimize selamlarını iletti. Onların her zaman yanlarından olduğunu bildirdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun'' şeklinde konuşarak kafileyi uğurladı.