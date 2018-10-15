İçki yüklü tır yol kenarındaki pikap araca çarptı: 2 yaralı

Uşak'ta meydana gelen kazada bira yüklü tır yol kenarında park eden pikap araca çarptı. Faciadan dönülen kazada 2 kişi yaralanırken, ortalık içki şişeleriyle kaplandı.

Kaza Uşak - İzmir karayolu Uşak OSB sonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İzmir'e giden Mikail T. idaresinde içerisinde 7 kişinin bulunduğu 35 TEV 62 plakalı pikap araç Uşak OSB sonunda yol kenarında mola için durdu. Pikapta bulunanlar tam araçtan inerlerken Ali D. idaresindeki 06 YA 4913 plakalı içki yüklü tır aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpışma sonucu pikap araç ters dönerken, tırda yol kenarına devrildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, tır sürücüsü Ali D. ve pikapta araçtan inen yolculardan Ümran T. yaralandı. Diğer yolcular son anda tırın üstüne geldiklerini görerek kaçmayı başardı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.