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18 Mayıs 2018 14:41

İHA ailesi Rektör Savaş ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, İHA Uşak temsilcisi Ertunç Öztürk, İHA Uşak Muhabirleri Bayram Keleş ve Taha Kermani, Rektör Prof.

İHA ailesi Rektör Savaş ile bir araya geldi

18 Mayıs 2018 14:41

Dr. Ekrem Savaş’ı ziyaret etti.


Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette İbrahim Kılınç ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’a çalışmalarında başarılar dilerken İhlas Haber Ajansı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kılınç ziyarette Uşak’ın pozitif enerjisi olan Uşak Üniversitesi’nin gelişimine ve bölgeye sağladığı katkıya hayran kaldı dile getirerek İHA ailesi olarak üniversitenin her daim yanında olacaklarını ve desteklerini esirgemeyeceğini ifade etti.


Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İbrahim Kılınç ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Rektör Savaş ise Üniversitenin son durumu hakkında İHA yetkililerine bilgi aktardı.




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