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11 Temmuz 2017 20:49

İHA’dan Vali Salim Demir’e ziyaret

İHA Bölge Müdürü İbrahim Kılınç ve Uşak İHA Temsilcisi Ertunç Öztürk, Vali Salim Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İHA’dan Vali Salim Demir’e ziyaret

11 Temmuz 2017 20:49


Uşak Valiliğine atanan Vali Salim Demir’i ziyaret eden İHA Bölge Müdürü İbrahim Kılınç ve Uşak İHA Temsilcisi Ertunç Öztürk hayırlı olsun dileklerinde bulunarak İHA (İhlas Haber Ajansı) çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.


Ziyarette İbrahim Kılınç, İHA’nın 5 kıtada 35 ülkede 950 çalışanıyla doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğiyle farkındalık oluşturduğunu dile getirdi. Kılınç, Türkiye’nin en donanımlı haber ajansı ünvanını da elinde bulundurduklarını belirtirken, İHA’ nın dünyanın 145 farklı noktasından bugüne kadar 850 binden fazla görüntü ve 15 milyondan fazla fotoğraf karesini arşivlerine taşıdıklarını söyledi.


Vali Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İHA’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve ülke için önemli bir kurum olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.




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