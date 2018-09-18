İkinci üniversite için son başvuru tarihi 21 Eylül

Mıdık, Uşak'ta Anadolu Üniversitesinin bir birimi olarak ayrıcalıklı olduklarını bu ayrıcalıklarının da kurdukları öğrenci kulüplerinden kaynakladığını söyledi.

Türkiye'de bunun bir benzerinin olmadığını hatırlatan Mıdık ilkler şehri olarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Mıdık; “Ben bir eğitimci olarak Anadolu Üniversitesi mensubu olarak her zaman şunu ifade ediyorum yine de ifade etmek isterim üniversiteler sadece akademik eğitim icra eden okullar olmamalı. Üniversiteler bu eğitimin yanında sosyal ve kültürel anlamda halka topluma öncülük eden kurumlar olması lazım bu noktada biz Uşak'ta Anadolu Üniversitesi'nin bir temsilciliği olarak öncülük etmeye çalışıyoruz.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan önlisans ve lisans programlarına ikinci üniversite kayıtlarının başladığı bilgisini veren Mıdık; ” Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi sayesinde herhangi bir yükseköğretim sisteminde kayıtlı ya da herhangi bir yüksek eğitim kurumundan mezun olan öğrencilerin bunlarından gerek önlisans gerek lisans mezunu olmak koşuluyla bizim Açıköğretim sistemi bünyemizde bulunan lisans ve önlisans programlarına sınavsız şartsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabiliyorlar. Bu kayıtlar 21 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Birbirinden değerli bölümlerimiz var. Bunlardan iki yıllık bölümler çok revaçta. Fotoğrafçılık ve kameramanlık, özellikle geleceğin mesleklerinden bir tanesi Aşçılık, Tarım, Medya ve İletişim, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sosyal Hizmetler, Muhasebe hatta Engelli Bakım ve Rehabilitasyon gibi bölümler var. Yine lisans bölümlerimiz var Maliye, Uluslararası ilişkilerden Lojistik'e kadar 10'un üzerinde programlar var. Burada şunu belirtmek istiyorum 2 yıllı önlisans programlarında Meslek Yüksekokullarında okuyan veya bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz ikinci üniversite kapsamında bizim sadece önlisans programlarımıza kayıt yaptırabiliyorlar. Lisans programlarında okuyanlar ile mezun olanlar ise lisans veya önlisans programlarına kayıtsız şartsız sınavsız ikinci üniversite olarak kayıt yaptırabiliyorlar.” Dedi.

Çağımızda yaşam boyu eğitim çok önemli olduğunu vurgulayan Mıdık artık bir diplomanın yetmediğini, öte yandan 10 yıl önce mezun olan birinin bilgilerini tazelemesi gerektiğini dolayısıyla ikinci üniversitenin bu minvalde önemli bir görevi yerine getirdiğini aktardı.

Mıdık Uşak'ta Anadolu Üniversitesinin bir birimi olarak ayrıcalıklı olduklarını bu ayrıcalıklarının da kurdukları öğrenci kulüplerinden kaynakladığını söyledi. Türkiye'de bunun bir benzerinin olmadığını hatırlatan Mıdık ilkler şehri olarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Mıdık; “ Bu kulüplerden bir tanesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, bir diğeri aşçılık öğrencilerinden oluşan Aşçılık Kulübümüz var yine Doğa ve Çevre Kulübümüz var, İşletme Ekonomi Kulübümüz var, birbirinden değerli kulüplerimiz var. Bunlar bize değer katıyor. Bu kulüpler sayesinde öğrenciler örgün öğretim öğrencilerinin sağlayamadığı olanakları bizim bünyemizde sağlamış oluyorlar. Taktir edersiniz ki Anadolu Üniversitesi organizasyon yeteneği çok yüksek olan öğrenci merkezli, sosyal aktivitelere önem veren bir üniversite. Biz de bu durumdan hareketle yerel bazda bu öğrenci gruplarına çok önem veriyoruz, başta şahsım olmak üzere. Bu da bizim Açıköğretim sisteminde yerel bazda ayrıcalığımızın göstergesi. Ben bir eğitimci olarak Anadolu Üniversitesi mensubu olarak her zaman şunu ifade ediyorum yine de ifade etmek isterim üniversiteler sadece akademik eğitim icra eden okullar olmamalı. Üniversiteler bu eğitimin yanında sosyal ve kültürel anlamda halka topluma öncülük eden kurumlar olması lazım bu noktada biz Uşak'ta Anadolu Üniversitesi'nin bir temsilciliği olarak öncülük etmeye çalışıyoruz. Yine Anadolu Üniversitesi toplum sorunlarına duyarlı bir üniversite. Biz de bu noktada öğrenci kulüpleri sayesinde toplum sorunlarına değinen bir üniversite olarak toplum içinde yerimizi alıyoruz. Ben Ege'de Yenigün Gazetesi vasıtasıyla şunu ifade etmek istiyorum, Uşak Üniversitemizde okuyan tüm öğrenciler olmak üzere yine herhangi bir üniversitede okuyan veya mezun Mühendis olabilir, Avukat olabilir, Doktor olabilir hangi statü ve makamda olursa olsun herkese kapımız açık. İkinci üniversite kayıtlarını 21 Eylül'e kadar yaptırabilirler. Bu fırsatı bu olanağı değerlendirmelerini temenni ediyorum.”