İl Milli Eğitim Müdüründen Uşak Final Temel Lisesine ziyaret

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin Özel Uşak Final Temel Lisesi'ni ziyaret etti. Özel Uşak Final Temel Lisesi Müdürü İbrahim Uçar tarafından karşılanan Şahin, öğrencilerle sohbet etti.

Özel Uşak Final Temel Lisesi Konferans salonunda öğrencilere hitap eden Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Şahin, “Sevgili gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğin Türkiyesi sizlere emanet edilecek. Hem kendi Milli değerlerimiz bilmeli hem de Dünya'ya açık olmalısınız. Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız sizler için her imkanı seferber etmiş durumdadır” dedi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran İl Müdürü Şahin; ” Sevgili gençler öncelikle çok çalışmalısınız. Çok çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Meslek ve Üniversite seçiminizi çok iyi yapmalısınız. Mutlu ve hayatta başarılı olmanın yolu sevdiği mesleği yapmaktan geçer. Meslek seçimi konusunda rehber öğretmenlerimizden mutlaka destek almalısınız” şeklinde konuştu.

Özel Uşak Final Temel Lisesi müdürü İbrahim Uçar ve öğretmenlerle de sohbet eden İl Müdürü Şahin'e Okul Müdürü İbrahim Uçar ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.