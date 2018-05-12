İletişim fakültesinde mezuniyet coşkusu

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İletişim Fakültesi mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende açılış konuşmalarında mezunlar adına konuşan 2017-2018 iletişim fakültesi birincisi Tuğba Nur Mutlu, “Öğrendiğim her şey için ilk olarak başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ve üzerimde emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim. Bu diplomayı almamda en az hocalarım kadar emeği olan aileme de çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Ardından konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ, “2017-2018 mezuniyet yılı içerisinde fakültemiz 1750 öğrenciye sahip lakin yeni medya bölümümüz hariç diğer gazetecilik, radyo televizyon sinema ve halkla ilişkiler reklamcılık bölümlerimizden kıymetli öğrencilerimiz bu sene mezun olmayı başardılar. Öncelikli olarak emeği geçen kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onlara doğruyu, haktan ayrılmamayı, gayretli olmayı ve basın ahlakı ilklerine her zaman uymaları gerektiğini her zaman öğrettik ve derslerde bunları işlemeye gayret ettik. Mezunlarımıza hayatı boyunca başarılar diliyorum ”dedi

Törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, “İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler ile birlikte bu anı paylaşıyor olmaktan çok keyif duyuyorum. Mezun olan kıymetli öğrencilerimizin başarılarının hayat boyu devam etmesini diliyorum. Sevgili gençler göstermiş olduğunuz başarıda önemli emekleri olan hocalarıma ve çok değerli velilerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli hocalarım bu genç kardeşlerimizi büyük bir özveri ile günümüzün modern dünyasında ihtiyaçlarına göre hazırlayarak ve kendi çocuklarımızın yetiştirmede göstermiş olduğumuz özveri ile yetiştirmiş olduğunuzdan dolayı hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Değerli anne ve babalarımız Allah’ın bize bu dünyada lütuf etmiş olduğu en büyük nimetler olan çocuklarımızı çok büyük fedakarlıklarla bugünlere getirdiniz bu eser sizlerin eseridir çocuklarla güzel gençlerimizle ne kadar övünseniz azdır hepinize bu güzel eserlerinizden dolayı teşekkür ediyoru" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında mezun olan gençlere de seslenen Rektör Yardımcısı Gümüş, "Sevgili gençler dört yıllık eğitim öğretim dönemini tamamladık ancak bugün sizlere belki son ders olarak birkaç hususu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tabi ki bu bir hayat yolculuğu bu hayat yolculuğunda göstermiş olduğunuz başarı, sadece başarı merdivenlerinden bir tanesidir. Ülkemiz ve insanlık sizlerin çok daha büyük başarılara imza atmanızı gerektirmektedir ve inanıyorum ki sizler bugüne kadar göstermiş olduğunuz başarıların çok daha büyüklerini de devam ettireceksiniz. Konfüçyüs der ki; ’İnsanlar yaratılış itibariyle, birbirlerinden çok farklı değillerdir. Onları birbirinden farklı kılan onların aklıdır’. Dolayısıyla bizlerin başarılı olabilmeleri için bizleri başarıya götürecek güzel alışkanlıklara sahip olmanız lazım. Bu eğitim ve öğretim süresince elde etmiş olduğunuz güzel alışkanlıkları hayat boyu devam etmeniz lazım. Hayat boyu öğrenmenin yaşam felsefesi olduğu günümüzde, sürekli kendinizi geliştirmeli ve mesleğinizde daha başarılı kılmanız gerekiyor. Daha güçlü bir Türkiye’nin oluşması için arkadaşlar genç kardeşlerimizin çok daha büyük sorumluluklar alması gerekmektedir. Bu sorumlukları da yerine getirmesi için genç arkadaşlarımın sürekli çalışmaları gerektiğini ve kendilerini geliştirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceyle bölümlerini tamamlayan öğrencilere ve diğer mezunlara öğretim üyeleri tarafından belgeleri verildi. Diplomalarını alan öğrenciler müzik eşliğinde geri sayım yaparak hep birlikte keplerini havaya fırlattı. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan mezuniyet töreni sırasında aileler de çocuklarının yaşadığı bu özel ve anlamlı ana şahit oldular.

Yoğun bir katılımın olduğu mezuniyet töreninde ayrıca Müzik Topluluğu ve Ahıska Topluluğu gelen konuklara keyifli anlar yaşattı. Törenin ardından gelen tüm konuklara dinlenmelik(fuaye) alanında ikramlarda bulunuldu.