İran’da ekonomik kriz gösterileri devam ediyor

İran’ın başkenti Tahran’da ülkenin ekonomik istikrarsızlığı ve dövizde yaşanan yükselişe protestolar önce çarşı pazarın greve gitmesiyle başladı. Bugün sabah saatlerinden ise yüzlerce insanın sokağa inmesiyle çığ gibi büyüyen bir itiraz dalgasına dönüştü.

Başkentteki esnaf ve toptancılar, piyasada önemli yere sahip olan "Tahran Büyük Çarşısı, Tahran mobilyacılar pazarı, Tahran Telefoncular Pazarı"nda ekonomik sorunları protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapattılar.

Sokaklara inen protestocular, "10 bin tümene dolar istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Tahran’da İslamî Şûra Meclisi’ne doğru yürüyen halka çevik kuvvet polisinin sert müdahale ettiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yüzlerce protestocunun İran’ın dış siyaseti özellikle de Suriye politikasını kınayan sloganların atıldığı görüldü. Tansiyonun yükseldiğini gösteren görüntülerde halk “Suriye’yi bırak, halimize bak” ve “Bizim düşman burada (İran), ABD’nin düşmanlığı yalan" ve “Filistin, Suriye bedbahtlığımızın sebebi” gibi sloganlar da sık sık atıldı.

İran’da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 8 bin tümenlerin üstüne tırmanması ekonomik sorunların döviz piyasasında ne kadar belirgin olduğunun göstergesi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 9 bin tümen hatta zaman zaman 10 bin tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. Eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad hükümetinin zamanında uygulanan ağır ekonomik yaptırımların etkisinden halen kurtulamayan İran bu sefer ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

Ekonomik sorunlarla ilgili birkaç gün önce İran Meclisi aşırı pahalılıkla mücadele için kapalı oturum düzenledi. Oturuma Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının da katıldı. Hükümet Sözcüsü Nubaht, her türlü senaryoya karşı tedbir aldıklarını belirtmişti.

İran’ın ticaretinde önemli yere sahip olan Tebriz Kapalı Çarşısından gelen haberlere göre esnafın her ne kadar Tahran olaylarına soğuk baksa da her an grevlere katılıp şehirde büyük bir sokak hareketine başlaması an meselesi olarak görülüyor. İran güvenlik güçlerinin Tahran dışında diğer şehirlerde özellikle Tebriz’de ağır güvenlik önlemleri alarak olası halk ayaklanmalarını bastırmaya yönelik hazırlık yaptığına dair bilgi ve görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.