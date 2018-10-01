İşyerinden hırsızlık olaylarının şüphelileri Uşak'ta yakayı ele verdi

Uşak merkezdeki bir AVM içindeki işyerinde 2 kadının, epilasyon aletinin alarmını çıkarmak suretiyle çaldıklarının tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda şahısların başka bir ilde de laptop ve epilasyon aleti hırsızlığı olaylarına karıştığı ve 34 plakalı bir araç kullandıkları anlaşıldı. Yapılan teknik takip sonrasında, Uşak'tan bahse konu araç ile İzmir istikametine çıktıkları tespit edilerek Manisa ekipleriyle irtibat kuruldu. Şüpheliler Salihli İlçesinde bahse konu araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve Uşak'a getirildi.

Araç içerisinde bulunan 5 şahsın yapılan parmak izi incelemesinde, sahte kimlik kullandıkları ve; G.A'nın 41 adet, G.G'nin 16 adet, A.G.'nin 4 adet, S.G.'nin 3 adet aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalandığı araç içerisinde yapılan aramalarda ise değişik adetlerde toplam 64 farklı elektronik malzeme ve market ürünü ele geçirildi.

Gözaltında bulunan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.