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11 Temmuz 2018 09:32

İzine gelen gurbetçileri güvendikleri isimleri kullanarak dolandırdı

Avusturya’da yaşayan ve 10 gün önce izin için Uşak’a gelen Cemile (65) ve Mehmet Çelik (69) kendisini Avusturya’daki bir tanıdıklarının Uşak’taki damadı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

İzine gelen gurbetçileri güvendikleri isimleri kullanarak dolandırdı

11 Temmuz 2018 09:32


Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda dolandırıcının rahat tavırları ve ortak tanıdıkları bir bir söylemesi parayı almasında etkili oldu. Mağdurlardan Cemile Çelik, olayı şu şekilde anlattı; "Biz Avusturya’da yaşıyoruz on gün önce izine geldik. Bugün öğlen vakti zilimiz çalındı, bende bir tanıdık gelecek diye kapıyı açtım, yukarıya koştu geldi, hemen kolonyayı aldı eline sürdü, elimize ayağımıza koşturdu, ’Ben sizin Avusturya’daki tanıdığın damadıyım. Benim bankaya şu kadar borcum var, o borcu yatırmazsam 110 bin lira yanacak’ dedi. Benden 500-600 Avro ya da 2 bin 200 Türk Lirası istedi. Kendisini hiç görmediğimi söyledim, buna karşın ’Ben sizin köylünün damadıyım’ dedi. Sizin köylünüz orada yaşıyor hep köylülerinizi biliyorum, senin oğlanı, damadını biliyorum deyince ben de yumuşadım. Sonra tanıdığın komşusu olan dünüre telefon ettim o da onun damadı güvenlidir ver dedi. Ben oğlum seni tanımıyorum dedim. Dolandırıcı, ’Ben sizi tanıyorum. Ağabeyimi iki kere gördüm’ dedi, elimizi öptü. Bir de kahve yaptım, yarısın içti, ’İşim acele. En geç 18.30’da paranızı getireceğim’ dedi, kalktı gitti. Parayı aldı, geri dönmedi"


Çelik, yaşadıkları bu olayı örnek göstererek bütün vatandaşlara şöyle seslendi: " Tanımadıkları hiç kimseye kapıların açmasınlar. Başkasının isimlerini de kullanarak tanıdık diye kimseye para vermesinler."


Mehmet Çelik de olayla ilgili olarak şunları söyledi; "Bugün saat 11-12 arasında bir kişi geldi tanıdığımız bir köylümüzün ismini kullanarak bizden para istedi biz de 2 bin 200 Türk Lirası para verdik. Akşam altıda getireceğini söyledi ama getirmedi. Sakın evinize gelen hiç kimseye sormadan para vermeyin veriyorsanız da fotoğrafını çekin"


İsminin kullanıldığını öğrenen vatandaş akşam saatlerinde mağdurları ziyaret etti. Her iki taraf Dikilitaş polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.




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