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10 Ağustos 2018 11:58

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uşak jandarması yapılan istihbari çalışma sonucu 280 gram esrar ile 168 kök kenevir ele geçirdi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

10 Ağustos 2018 11:58

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Uşak İl Jandarma Komutanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Ağaçbeyli köyünde bir şahsın ikameti ve tarlasında uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştirişdiği öğrenildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından belirlenen yerlere yapılan operasyonda 280 gram kubar esrar, 168 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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