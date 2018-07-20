Kamu kurumlarına ilk yardım eğitimi

Uşak’ta gerçekleştirilen ilkyardım eğitimine İl Özel İdare, Devlet Hava Meydanları çalışanlarıyla birlikte ilde faaliyet yürüten özel anaokulu çalışanları katıldı. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda hasta/yaralıya sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18 katılımcıya sertifikalı İlkyardım Eğitimi düzenlendi.

Eğitim de teorik konular işlenirken kursiyerlerin maketler üzerinde uygulama yapmaları da sağlanarak gerçeğe yakın müdahaleler gerçekleşti.