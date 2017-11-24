Kar değil kış lastiği

Vatandaşların araçlarından yazlık lastikleri çıkartarak, kış lastiklerini taktırması yoğunluğa neden oldu. Uşak’ta lastik bayii işletmeciliği yapan Osman Tekbaş, halk arasında yanlış bilinen bir ’kar lastiği’ algısının olduğunu söyleyerek, doğrusunun ’kış lastiği’ olduğunu dile getirdi.

Kış sezonunun gelmesi ve kar yağışlarının başlamasıyla vatandaşlar soluğu lastikçilerde alıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada hususi tescilli araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu yok ancak yolcu, yük ve eşya taşımacılığında çalışan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.

Öte yandan, hususi tescilli araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu illere göre karar mekanizması valiliklere bırakılmış durumda. 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2018’de sona erecek. Uygulamaya uymayanlara ise 625 TL idari para cezası uygulanacak.

Uşak’ta lastik bayii işletmeciliği yapan Osman Tekbaş, halk arasında yanlış bilinen bir ’kar lastiği’ algısının olduğunu söyleyerek, doğrusunun ’kış lastiği’ olduğunu dile getirdi. Kış lastiğini takmak için karın yağmasının gerekmediğini belirten Tekbaş, “Buradaki mantık havanın gece veya gündüz 7 derecenin altına düştüğü anlarda kış lastiği takılması gerekmektedir” dedi.

Tekbaş, havaların 7 derecenin altına düştüğü yerlerde yaz lastiklerinin görevini yapmadığını ve sürücüleri tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekerek kış lastiğinin ise düşük hava sıcaklıklarında dahi yumuşaklığını koruyarak sürücülere güvenli bir sürüş sağladığını kaydetti.

Hususi araçlara kış lastiği takma zorunluluğu olmamasına rağmen Uşak’ta her geçen yıl sürücülerde bilinç oluştuğunu anlatan Tekbaş şöyle konuştu:

"Canını, sağlığını seven herkes kış lastiklerini takmaya başladı. Bu sayının artmaya başlaması bizleri de sevindirdi. Uşak halkına tavsiyem kış lastiği takmaları yönündedir."

Bir lastiğin kış lastiği olup olmadığını anlamak için en basit yöntemin desenlerinden anlaşılacağını söyleyen Tekbaş, gerçek kış lastiği olabilmesi için lastiklerin yanağında,“ M artı S” ya da kış lastiğini belirten kar işaretinin olması gerektiğini belirtti.