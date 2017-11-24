Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 10:07

Kar değil kış lastiği

Yurt genelinde 1 Aralık 2017’de başlayacak olan kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçiler de kış mesaisine başladı.

Kar değil kış lastiği

24 Kasım 2017 10:07

Vatandaşların araçlarından yazlık lastikleri çıkartarak, kış lastiklerini taktırması yoğunluğa neden oldu. Uşak’ta lastik bayii işletmeciliği yapan Osman Tekbaş, halk arasında yanlış bilinen bir ’kar lastiği’ algısının olduğunu söyleyerek, doğrusunun ’kış lastiği’ olduğunu dile getirdi.


Kış sezonunun gelmesi ve kar yağışlarının başlamasıyla vatandaşlar soluğu lastikçilerde alıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada hususi tescilli araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu yok ancak yolcu, yük ve eşya taşımacılığında çalışan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.


Öte yandan, hususi tescilli araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu illere göre karar mekanizması valiliklere bırakılmış durumda. 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2018’de sona erecek. Uygulamaya uymayanlara ise 625 TL idari para cezası uygulanacak.


Uşak’ta lastik bayii işletmeciliği yapan Osman Tekbaş, halk arasında yanlış bilinen bir ’kar lastiği’ algısının olduğunu söyleyerek, doğrusunun ’kış lastiği’ olduğunu dile getirdi. Kış lastiğini takmak için karın yağmasının gerekmediğini belirten Tekbaş, “Buradaki mantık havanın gece veya gündüz 7 derecenin altına düştüğü anlarda kış lastiği takılması gerekmektedir” dedi.


Tekbaş, havaların 7 derecenin altına düştüğü yerlerde yaz lastiklerinin görevini yapmadığını ve sürücüleri tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekerek kış lastiğinin ise düşük hava sıcaklıklarında dahi yumuşaklığını koruyarak sürücülere güvenli bir sürüş sağladığını kaydetti.


Hususi araçlara kış lastiği takma zorunluluğu olmamasına rağmen Uşak’ta her geçen yıl sürücülerde bilinç oluştuğunu anlatan Tekbaş şöyle konuştu:


"Canını, sağlığını seven herkes kış lastiklerini takmaya başladı. Bu sayının artmaya başlaması bizleri de sevindirdi. Uşak halkına tavsiyem kış lastiği takmaları yönündedir."


Bir lastiğin kış lastiği olup olmadığını anlamak için en basit yöntemin desenlerinden anlaşılacağını söyleyen Tekbaş, gerçek kış lastiği olabilmesi için lastiklerin yanağında,“ M artı S” ya da kış lastiğini belirten kar işaretinin olması gerektiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç