'Kara Pehlivan' yarım asırdır karın ağrısının tedavisinde kullanılıyor

Uşak'ta yetişen endemik türlerden biri olduğu belirtilen ve halk arasında 'Kara Pehlivan' olarak nitelendirilen bitki türünün karın ağrısına iyi geldiği iddia ediliyor.

Merkez Kaşbelen köyünde sadece belirli bölgelerde ve ardıç aralarında yetişen 'Kara Pehlivan' isimli bitkiyi köy sakinlerinin büyük bir kısmı biliyor ve kullanıyor. Köy sakinlerinden 71 yaşındaki Halime Dağ, "Önceden doktor mu biliyorduk, ebem çocuklarımızın yüreğine sancı girdiği zaman ardıçların dibinden, kara pıynarların dibinden Kara Pehlivan toplar gelirdi. Bunu içirirdik, kaynatır içirirdik, kurusunu ağıza attırırdık, sancısı geçerdi" dedi.

Bitkinin hazırlanmasını tarif eden Dağ, tadının çok acı olduğu için herkes tarafında rahatlıkla kullanılamadığını, kurutulan otun ovularak çöplerinde arındırılıp suyla uyutulduğunu söyledi. Karın ağrılarını kısa zamanda geçirdiğini vurgulayan Dağ, yarım asırdan fazla bir zaman kullandıkları bitkinin hiçbir yan etkisi olmadığını da iddia etti.

Çocukluğundan beri bu bitkiyi bildiğini ve kullandığını ifade eden 69 yaşındaki Ali Demir ise "O zamanlar validemiz, ebemiz, dedemiz, karnımıza sancı girdiği zaman bu otu nane gibi ovar su ile bir çay kaşığı bize içirirdi. 10 dakika sonra ağrımız kesilirdi. Şu anda da evimde devamlı bu otu bulundururum. Kavanozlarda nane gibi bekletirim. Kendimin yanı sıra eşe dosta da veririm, kullanırlar ve ağrıları hemen kesilir” şeklinde konuştu.

Bitkinin her tarafta yetişmediğini vurgulayan Demir, "Belirli mevkilerde, kara pıynar ağaçlarının dibinde, seyrek çam ormanlarının arasında olur. Sık çam ormanını arasında olmaz. Ardıç diplerinde yaz ve kış yemyeşil durur. Bir de hayvanlar bunu çok sever onun için meydanda bulamazsınız hayvanların bulamayacağı yerlere bakmanız gerekir” diye konuştu.

Aynı köyde ikamet eden ve Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi sekreteri olarak görev yapmakta olan Yalçın Dağ ise bu bilgileri fakülte yetkilileriyle paylaştığını ve gerekli bilimsel çalışmaların başladığını dile getirdi. Dağ konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu endemik bitki türünün tespitini, tıbbi yönde bir faydası varsa bunun da ortaya çıkmasını dolayısıyla milletimize, fakültemize ve üniversitemize yerel ve ulusal anlamda bir kazanım sağlamasını istiyoruz."