Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Uşak-Banaz karayolu Göğem Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz’dan Uşak yönüne gelen Serkan Ünal idaresindeki 35 AU 4797 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda zikzak çizerek refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, bu esnada Uşak’tan Banaz istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 50 ED 131 plakalı iş makinesi taşıyan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Ünal (38) olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Soysal (35) ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.