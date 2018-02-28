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28 Şubat 2018 21:50

Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen kazada karşı şeride geçen otomobil, tırla kafa kafaya çarptı.

Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

28 Şubat 2018 21:50

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Uşak-Banaz karayolu Göğem Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz’dan Uşak yönüne gelen Serkan Ünal idaresindeki 35 AU 4797 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda zikzak çizerek refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, bu esnada Uşak’tan Banaz istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 50 ED 131 plakalı iş makinesi taşıyan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Ünal (38) olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Soysal (35) ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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