Kaşbelenli gençler ata sporu ciridi yaşatmaya çalışıyor

Etraf köylerin de desteğiyle haftanın belirli günlerinde toplanan cirit sevdalıları köyün cirit sahasında antrenman yapıyor.

Kaşbelen köyü sakinlerinden Süleyman Ünalan son zamanlarda at alan gençlerden biri. Atlı cirit sahasında hakemlik de yapan Ünalan bu sporu çok sevdiğini kendisi gibi ata binmeyi cirit oynamayı seven arkadaşlarıyla bir araya gelerek böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Ünalan; "Köyümüzün gençleri cirit oynayarak birbirleriyle yarışıyorlar. Uşak Merkez Kaşbelen Köyünün cirit sahasındayız. Maşallah gençler çok acar. Köyümüzde 8 adet at var. Bugünkü etkinliğimize Sorkun’dan ve Ürünköy’den arkadaşlarımız da geldi kendilerine çok teşekkür ediyoruz, bize katkıda bulundular devamını diliyorum." dedi.

Cirit oyunu hakkında da bilgiler veren Ünalan;"Atlılar iki takıma ayrılıyor, takımdan bir oyuncu karşı takımın sahasına giderek ciridiyle rakiplerinden birini vurmaya çalışıyor, vurduğu zaman puan alıyor. Karşı takım ise gelen oyuncunun ciridi atmasından sonra ya onu yine ciritle vurmaya ya da atının önünü keserek onu yakalayarak puan almaya çalışıyor. Böylelikle iki takım daha fazla puan almak için birbirleriyle yarışıyor ve en fazla puanı alan takım kazanıyor. Buradaki faaliyetimiz acemi olan arkadaşlarımıza tecrübe kazandırmak. Dikkatli olunduktan sonra tehlikeli bir spor değil, tabi bazen dikkatsizlik sonucu attan düşmeler yaşanabiliyor ama ’eşekten düşenin kolu bacağı kırılır da attan düşene bir şey olmaz’ diye bir söz vardır eskiden beri söylerler." şeklinde konuştu.

Cirit köylerde genellikle davul zurna ile oynanır. Burada böyle bir imkan olmadığı için teknolojinin imkanlarından faydalanan Ünalan araç teybinden yardım alarak bu açığı kapatıyor.