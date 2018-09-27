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Kaybolan gençten sevindiren haber

Uşak’ta kaybolan hafıza kaybı ve hatırlama güçlüğü yaşadığı belirtilen 30 yaşındaki Mehmet Kaya’dan sevindiren haber geldi.

Uşak'ta kaybolan hafıza kaybı ve hatırlama güçlüğü yaşadığı belirtilen 30 yaşındaki Mehmet Kaya'dan sevindiren haber geldi.


Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evinden 19 Eylül Çarşamba günü sokağa çıkıp ve geri dönmeyen Mehmet Kaya'dan sevindiren haber geldi. Kaya'nın bir şekilde Uşak'tan İzmir'e kadar gittiği ve Çamdibi Polis Karakolu ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Aileye ulaşan İzmir polisi Mehmet Kaya'yı sağ salim teslim ederken, aile yakınları da sosyal medya hesapları üzerinden Kaya'nın bulunmasında seferber olan herkese teşekkürlerini ileterek güzel haberi paylaştılar.


Hafıza kaybı ve hatırlama güçlüğü yaşadığı öğrenilen kayıp genç 19 Eylül tarihinden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Kaya'nın en son Uşak-Kula yolu üzerinde yaya olarak görüldüğü iddia edilmişti.

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