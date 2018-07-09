Kazada hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi

Uşak-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi Gediz yolu kavşağında geçen meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mustafa (3) ve Melek Temel (8) kardeşler Eskisaray köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye hastanede tedavileri devam eden baba Bayram ve anne Ummahan Temel’de katılırken güçlükle ayakta durdular. Aile yakınları acılı anne babaya destek olurken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Temel kardeşler köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kazaya neden olan kamyon sürücüsü Sedat T.’nin jandarmadaki ifade sürecinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.